Абу Талиб Степченко - человек, вошедший в историю

Сегодня обществу мусульман стало известно о смерти Анатолия Абу Талиба Степченко, и сегодня же в Омске прошла его джаназа.

Думаю, не так много людей в наши дни уже знают, кем был этот человек. Принявшими Ислам русскими и представителями других славянских народов сегодня уже никого не удивишь, а имя этого человека уже много лет не было на слуху, чтобы как-то из их числа выделяться. И тем не менее, он был далеко не рядовым представителем этой формирующейся общности, а человеком, который должен быть непременно вписан в ее историю.

И не только потому, что именно он в 2004 году стал председателем первой общенациональной организации русских мусульман, созданной в Омске их общинами из четырех регионов и двух стран - Национальной Организации Русских Мусульман. И не только потому, что он был организатором ее учредительного съезда в своем городе, приложив много усилий для того, чтобы впервые в истории объединить воедино разные общины русских мусульман.

К тому времени, как был создан НОРМ, в Москве уже существовала не присоединившаяся к нему община новообращенных мусульман "Прямой путь" во главе с Али-Вячеславом Полосиным и Иман-Валерией Пороховой, тоже уже покойной. Она была создана на два года раньше НОРМ, в 2002 году, хотя учитывая то, что в 2006 году она тоже присоединилась к нему вместе с Полосиным (в 2011 году он отмежевался от НОРМ из-за ее участия в протестных акциях на Болотной и Сахарова и перехода в оппозицию к власти), и ее историю можно включить в общую историю русского мусульманского движения.

Однако пионером этого движения в свое время стал именно Абу Талиб, который раньше и нас, и Полосина с Пороховой в 1996 году создал первую региональную организацию русских мусульман - омскую общину "Дагват аль-Ислами". Таким образом, именно этот человек стоял у истоков движения русских мусульман, и именно за эти его заслуги и авторитет его в свое время избрали первым председателем первой общенациональной организации русских мусульман, благодаря чему удалось сплотить их под его председательством.

Эту должность Абу Талиб оставил 24 декабря 2008 года, когда в Москве состоялся Совет (Шура) НОРМ, принявшая решение изменить формат ее деятельности и возложить обязанности ее нового председателя на меня. Это решение было принято одновременно с решением о моей эмиграции, так как в тот момент уже было понятно, что продолжать деятельность в прежнем формате уже не получится, потому что в условиях начавшейся зачистки исламского поля в стране надо будет либо безоговорочно служить Кремлю, либо иметь развязанные руки, чтобы говорить правду. По этой же причине позже, когда против оставшихся в стране членов организации начались репрессии, было принято решение приостановить ее деятельность в России, эвакуировав ее актив из страны и посоветовав оставшимся в ней людям дистанцироваться от организации.

Абу Талиб, будучи уже человеком в возрасте, отошел от активной деятельности и сосредоточился на личной жизни и личном поклонении. Но я свидетельствую не только то, о чем сегодня говорят другие знавшие его лично люди самых разных национальностей - что это был удивительно искренний, порядочный и благочестивый человек. Я свидетельствую также то, что этот человек ни словом, ни делом за эти годы ни навредил мусульманам, не встав ради сохранения своего общественного признания или участия на сторону их врагов, на сторону угнетателей и тиранов.

За эти годы с момента приостановления деятельности НОРМ в России, с момента вынужденной внешней и внутренней эмиграции ее участников мы не раз слышали от врагов ее дела, главным образом из числа исламофобов, что на этом история русского мусульманского движения закончена. И, конечно, такие люди сейчас захотят представить дело так, что ее пионер, ее патриарх закончил свою жизнь в безвестности.

Однако реакция на его смерть как со стороны русских мусульман, так и со стороны других их братьев и сестер, показывает, что это далеко не так. Абу Талиб закончил свою жизнь не в безвестности, а с молчаливым достоинством, не поступившись своими совестью и принципами и оставшись в истории с незапятнанным именем и репутацией. И имя этого человека помнят и, ин ша Аллах, обязательно будут помнить те, кто сохраняют приверженность начатому им делу.

И мы просим сегодня у Аллаха помиловать его и щедро вознаградить за его благие дела и лучшие намерения, воскресив его с пророками и праведниками, к компании которых он стремился.

И мы просим у Аллаха повергнуть тиранов, объявивших войну исламскому призыву и его носителям, в том числе, среди русского народа, открыть для последних ворота и возвысить через них Свое Слово, даже если это ненавистно идолопоклонникам.

Харун Сидоров,

Председатель НОРМ