Акции ОАЭ падают, несмотря на сделки с Израилем

ОАЭ понесли убытки в размере около 20,5 млрд дирхамов (5,6 млрд долларов) в ходе операций с акциями на прошлой неделе, несмотря на сделки, подписанные с Израилем.

Основные акции снизились из-за негативного влияния операций по продаже, проводимых инвесторами, в то время как общий индекс финансового рынка Дубая упал на 2,12%.

Согласно рыночным индикаторам, сектор недвижимости сократился на 3,93 процента, инвестиционный сектор - на 3,59 процента, банковский сектор - на 1,81 процента, сектор услуг - на 1,47 процента и обмен потребительскими товарами - на 1,37 процента.

Общий индекс фондовой биржи Абу-Даби (ADX) также снизился на 1%, в секторе недвижимости зафиксировано снижение на 3,28%, в энергетическом секторе - на 3,25%, в банковском секторе - на 0,66%, а в секторе телекоммуникаций - на 0,48%. процент.

Напомним, что 13 августа президент США Дональд Трамп объявил о мирном соглашении между ОАЭ и Израилем при посредничестве Вашингтона.

Абу-Даби заявил, что сделка была попыткой предотвратить запланированную аннексию Тель-Авивом оккупированного Западного берега, однако оппоненты полагают, что усилия по нормализации ожидались в течение многих лет, поскольку израильские официальные лица и раньше совершали официальные визиты в ОАЭ и посещали конференции в стране, не имевшей дипломатических или иных связей с оккупационным государством.

В результате сделки ОАЭ и Израиль подписали ряд коммерческих сделок, о которых, как ожидается, будет объявлено в ближайшем будущем. Эмираты также надеются, что это откроет двери для израильских туристов.