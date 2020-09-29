Китайский режим запрещает уйгурам младше 65 лет совершать намаз

Власти Синьцзяна на северо-западе КНР запрещают этническим уйгурам совершать ежедневные обязательные молитвы (намаз), и разрешают выполнять свои религиозные обязанности только лицам в возрасте 65 лет и старше.

Этот шаг еще больше ужесточает ограничения на соблюдение Ислама, которые уже включают в себя запрет на ежегодный пост в месяц Рамадан и религиозное обучение для уйгурских детей до 18 лет, которым также запрещен вход в мечети.

Введенный в действие в 2017 году запрет совершение намаза был зарегистрирован в трех разных округах Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), и в настоящее время за этим запретом надзирают деревенские полицейские, которые ходят по частным домам, сообщили источники.

О тех, кто нарушил правила, сообщают местным властям, и им грозит наказание, включая возможное заключение в сеть лагерей политического перевоспитания.

Уйгурским домам, осмотренным полицией, сообщили, что теперь только пожилые мужчины могут ходить в мечети для молитвы, сообщает уйгурская служба Радио Свободная Азия со ссылкой на сельского полицейского в городе Атуш. Добавляется, что офицеры, посещающие дома, «рекомендуют» всем остальным отказаться от намаза.

«Мы не пускаем молодых людей в мечети», - говорит информатор. «Но это нормально, если им 65 лет и старше».

Чиновники, обеспечивающие соблюдение запрета, представляются уйгурским семьям как члены административных комитетов мечети, добавляет офицер. «Мы говорим им не принимать участие в какой-либо религиозной деятельности и просто жить в мире».

По ее словам, столкнувшись со строгим приказом полиции, люди охотно соглашаются с новыми ограничениями. «Это работа правительства».

Второй полицейский в Атуше подтвердил, что с 2017 года в его обязанности входит наблюдение за уйгурами, совершающими намаз или другие религиозные действия, и сказал, что если кто-то нарушил закон, его передают местным правоохранительным группам.

«Мы говорим правонарушителям, что они нарушили закон, и передаем их в сельскую бригаду», - сказал он. «Сельская бригада забирает их на перевоспитание, а затем информируем их семьи о том, что произошло. Вот как это происходит».

Сотрудник комитета по делам религий префектуры Турфан отказался отвечать на вопросы репортера.

Но член «рабочей группы» в Кызылсу Киргизском автономном округе Синьцзяна подтвердил, что до вступления в силу нового постановления в 2017 году только членам Коммунистической партии и детям до 18 лет было запрещено молиться.

«[Теперь] мы говорим людям, что они должны участвовать в работе по искоренению религиозного экстремизма и терроризма и укреплению стабильности - что мы все должны работать над безопасностью нашего региона».

Сообщения уйгурской службы Радио Свободная Азия и других средств массовой информации показали, что уйгуров, практикующих религиозные обряды, такие как молитва, регулярно обвиняются в религиозном экстремизме, и что власти поощряют слежку соседей друг за другом.