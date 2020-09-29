Нагорный Карабах: азербайджанская армия освобождает новые территории

Минувшие день и ночь на линии армяно-азербайджанского фронта снова был отмечены ожесточенными боями.

В заявлении министерства обороны Азербайджана говорится, что армянские силы пытались вернуть утраченные ими позиции в приграничных районах Физули-Джебраил и Агдере-Тертер.

Однако ответный огонь азербайджанских войск сорвал их попытку, говорится в заявлении ведомства.

Баку также сообщает, что азербайджанские самолеты и наземные войска уничтожили колонну армянской бронетехники, направлявшуюся из села Мадагиз.

Также азербайджанские солдаты уничтожили армянский танк и машину возле Физули-Джебраила и нейтрализовали 10 солдат, говорится в сообщении министерства.

Операция по очистке города Физули от армянских войск продолжается, и сегодня утром было уничтожено четыре армянских танка, говорится в отдельном заявлении министерства.

Город Физули был оккупирован ВС Армении 23 августа 1993 года.

В пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана сообщили, что все освобожденные за последние дни территории страны остаются под контролем ВС Азербайджана.

В оборонном ведомстве АР также сообщили о разгроме 3-го мотострелкового полка «Мартуни» ВС Армении.

Армянская армия также обстреляла западный город Азербайджана Дашкесен. Согласно сообщению, азербайджанская сторона ответила с такой же силой.

Боевые действия начались рано утром в воскресенье, когда армянские силы нанесли удар по гражданским поселениям и военным позициям Азербайджана, что привело к человеческим жертвам, в том числе среди мирных жителей.

С тех пор напряженность продолжает нарастать, тем более что Турция твердо поддерживает Азербайджан.

ЕС, Россия и НАТО, среди прочих, призвали к немедленному прекращению столкновений на границе.

Напомним, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН и две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана.

Минская группа ОБСЕ под сопредседательством Франции, России и США была создана в 1992 году для поиска мирного решения конфликта, но не добилась каких-либо результатов. Однако в 1994 году было достигнуто соглашение о прекращении огня.