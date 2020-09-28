Воюющие стороны Йемена договорились обменять более 1000 пленных

Воюющие стороны Йемена согласились обменять около 1000 пленных, в том числе 15 саудовцев, в рамках шагов по укреплению доверия, направленных на возрождение застопорившегося мирного процесса, сообщила в воскресенье Организация Объединенных Наций и источники.

Международно признанное правительство Йемена, поддерживаемое военной коалицией под руководством Саудовской Аравии, и движение хуситов, с которым они сражались более пяти лет, в конце 2018 подписали соглашение об обмене примерно 15000 заключенных, но договор был реализован лишь частично и очень медленно.

Обе стороны освободят 1081 задержанного и пленников, заявил посланник ООН Мартин Гриффитс на совместном брифинге с Международным комитетом Красного Креста (МККК) после почти 10-дневной встречи комитета по обмену заключенными, состоявшейся в швейцарской деревне Глиона над Женевским озером.

Главы обеих сторон комитета обнялись в конце встречи, и Гриффитс сказал им: «Молодцы, молодцы».

Напомним, что Йемен погряз в конфликте с тех пор, как хуситы отстранили международно признанное правительство от власти в столице Сана в конце 2014 года, что побудило коалицию, поддерживаемую Западом, вмешаться в марте 2015 года.

Гриффитс пытается возобновить политические переговоры, чтобы положить конец войне, которая унесла жизни десятков тысяч человек и стала причиной крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.