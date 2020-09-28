Война в Нагорном Карабахе

Главной новостью минувших выходных стало обострение эскалации в оккупированном армянами Нагорном Карабахе. Уровень насилия превысил все, что мы видели последнее время и фактически может стать началом новой полномасштабной войны. Начало эскалации положило нападение Армении на позиции азербайджанцев.

Бои между Арменией и Азербайджаном продолжались весь вчерашний день и всю ночь, в то время как международное сообщество пытается успокоить обе стороны.

Мы еще опубликуем наш аналитический обзор последних событий, сейчас же обратимся к сухим фактам. Отметим, что так как сообщения о потерях или взятии той или иной территории сейчас еще надо воспринимать с известной долей скептицизма, потому что они часто не проверены, мы не претендуем на абсолютную точность.

Азербайджан вчера военное положение в нескольких регионах. Это стало ответом на фактическое объявление войны со стороны Армении, которая также объявила военное положение и всеобщую военную мобилизацию, призвав граждан «готовиться к защите священной родины».

«Военное положение будет введено с полуночи, а комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00», - сказал журналистам пресс-секретарь азербайджанского президента Хикмет Гаджиев. Положения ВП будут действовать в Баку и нескольких других городах и районах, расположенных недалеко от карабахской границы.

«Мы защищаем нашу территорию, наше дело правое!» Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу. «Карабах - это Азербайджан», - сказал он.

Сегодня стало известно, что Баку объявляет частичную военную мобилизацию.

Как минимум шестнадцать армянских боевиков погибли в оккупированном Арменией Карабахе в результате ожесточенных боев. Баку сообщает, что убиты более 500 армян. В свою очередь армяне сообщают о совершенно нереальной цифре в 200 убитых азербайджанцев.

Азербайджан также в тяжелых боях захватил стратегическую гору Муровдаг и семь контролируемых армянами деревень.

«Мы освободили семь деревень», - сказал представитель Минобороны.

«Более того, были разрушены позиции противника в направлении Агдара и Муровдага, а стратегические высоты взяты под контроль», - добавили в ведомстве.

В Баку сообщили, что в результате обстрела армян погибла азербайджанская семья из пяти человек.

«В результате артиллерийского обстрела в селе Гашалты (Азербайджан) погибла семья из пяти человек», - говорится в заявлении генеральной прокуратуры Азербайджана.

В своем обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что вооруженные силы Армении обстреляли гражданские населенные пункты и военные позиции с нескольких направлений, используя различные виды вооружения, в том числе тяжелую артиллерию.

«В результате вражеского огня есть потери среди гражданского населения и наших военнослужащих. Некоторые люди получили ранения. Да упокоит Аллах наших шехидов с миром», - сказал он, не назвав конкретных цифр потерь.

Алиев пообещал отомстить за кровь мучеников, заявив, что азербайджанская армия продолжает ответные удары по армянским военным позициям, и что многие единицы ее военной техники были уничтожены.

«Это еще одно проявление армянского фашизма», - сказал он.

Президент Азербайджана заявил, что Армения продолжает практику незаконных поселений на азербайджанских территориях, и что Азербайджан защищает свои земли - «Верхний Карабах принадлежит Азербайджану».

Правительство Азербайджана также сообщает, что во время столкновений было уничтожено 12 авиационных систем противоракетной обороны армян.

Сама Армения заявила, что в ходе столкновений ее войска якобы сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотника.

Представитель минобороны Армении Шушан Степанян также сообщил, что армянские силы подбили три азербайджанских танка. О жертвах пока ничего не известно.

Министерство обороны Азербайджана опровергло утверждения о том, что его вертолеты и танки были поражены.

Между тем Турция пообещала полную поддержку Баку и призвала Армению отказаться от агрессии.

«Мы решительно осуждаем нападение Армении на линию фронта Азербайджана, которое привело к жертвам среди гражданского населения и явилось явным нарушением международного права», - говорится в заявлении МИД Турции.

«Армения нарушила режим прекращения огня, напав на населенные пункты ... международное сообщество должно немедленно высказаться и прекратить эту опасную провокацию», - заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин.

«Мы будем поддерживать наших азербайджанских братьев всеми нашими средствами в их борьбе за защиту своей территориальной целостности», - сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал народ Армении взяться за свое будущее против «руководства, которое тянет его к катастрофе, и тех, кто использует его как марионеток».

«Мы также призываем весь мир поддержать Азербайджан в его борьбе против вторжения и жестокости», - сказал Эрдоган, добавив, что Турция «все больше и больше будет продолжать» свою солидарность с Баку.

Между тем, в западном Азербайджане жители деревни, подвергшейся нападению со стороны Армении, просят международной помощи, чтобы положить конец их страданиям.

Исраил Гаджиев, проживающий в селе Капанлы около города Тертер, сказал, что Армения часто обстреливает их из тяжелого вооружения.

«Женщины, старики, дети - все покидают свои дома», - сказал он агентству Anadolu.

«Пусть весь мир услышит нас ... такие мучения недопустимы», - сказал Ибрагим Замин, другой местный житель.

"Что делает мир?"

Мир в целом пока что лишь призывает к прекращению огня. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что он «крайне обеспокоен», и призвал стороны прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Европейский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и папа Франциск также призвали обе стороны прекратить военные действия и вернуться к переговорам.