В Омске пенсионерку побили в маршрутке за разговор на татарском языке

В Омске пожилую женщину ударили по голове в маршрутке за то, что она разговаривала по телефону на татарском языке, сообщают Idel.Реалии.

Люция Тимофеева, 67-летняя коренная жительница Омска, родилась и выросла в Омской области.

"Я ехала домой на своем маршрутном автобусе, разговаривала со своей пожилой родственницей на татарском. И тут меня кто-то хлопает по плечу и говорит: "Или заткнись, или разговаривай по-русски". Я обернулась, смотрю, знакомый человек из нашего садового общества. Я ему ответила, чтобы он от меня отстал.

Развернулась и продолжила разговор на татарском", — рассказала Люция Тмофеева корреспонденту Радио Азатлык.

После этого последовал удар сзади. "Видимо, костяшками бил, потому что у меня на затылке осталась ямочка".

По словам Люции Тимофеевой, в автобусе в это время были только женщины и дети, поэтому никто из пассажиров не поспешил на помощь, все испугались.

"Он такой здоровый амбал, когда я сказала, что пойду в полицию, он снова на меня навалился, хочет продолжения драки, но я испугалась и не стала дальше с ним связываться", — рассказывает пенсионерка.

"Я пришла домой, все мои родственники, дети начали возмущаться, сказали, что нужно эту ситуацию обнародовать", — говорит она.

По словам Тимофеевой, у мужчины, поднявшего на нее руку, есть и сторонники: "Одна женщина написала мне, что якобы я не соблюдаю этикет — живу в России, значит, должна разговаривать на русском".

"А если бы армянин, грузин или другой представитель кавказского народа говорил на своем языке, смог бы он ему также возразить или только на старушку можно руку поднимать?" — спрашивает Тимофеева.

"Он из нашего садового общества, у нас и председатель татарин, он тоже в курсе произошедшего. У нас тут вообще половина татары и казахи, как он к нам до сих пор не привык, не знаю?" — удивляется женщина.

"Никогда такого не было, никогда никто мне не делал никаких замечаний, я всю жизнь с русскими проработала. Бывали какие-то мелкие споры, но таких ситуаций никогда не было", — говорит женщина.

Люция Тимофеева уже написала заявление в полицию и собирается пройти медицинское освидетельствование.