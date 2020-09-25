В Германии мусульмане выиграли в суде право на громкий азан

Немецкий суд в среду отклонил ходатайство о том, чтобы заставить замолчать муэдзина из мечети в маленьком городке после судебного спора, длившегося пять лет.

Турецкая исламская община (Ditib) теперь может снова использовать громкоговоритель, чтобы призывать верующих к молитве в городе Ор-Эркеншвик в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В 2015 году местные жители подали жалобу на соответствующее разрешение, которое позволяло мусульманской общине использовать громкоговоритель не более 15 минут с полудня до 14:00 в пятницу.

Призыв к молитве затих на пять лет из-за жалобы, поданной супружеской парой, живущей примерно в 900 метрах от мечети, которая сказала, что звук нарушил их свободу вероисповедания.

Суд в Мюнстере отклонил их доводы.

«Каждое сообщество должно принять тот факт, что иногда один человек должен смириться с тем, что другие проявляют свою веру», - сказала председательствующая судья Аннет Кляйншнитгер.

Она постановила, что до тех пор, пока никого не принуждают исповедовать свою религию, оснований для жалоб нет.