Российские военные поздравили "уважаемых товарищей" из сирийской РПК

Делегация российских военных в Сирии поздравила партию «Демократический союз» (PYD), с годовщиной основания. Встреча произошла в офисе партии в Кобани, на границе с Турцией. Сергей Крягин, глава делегации вручил лидерам партии в Кобани поздравительную грамоту.

Сообщается, что встреча длилась почти два часа, в течение которых стороны обсудили общие вопросы в регионе и пути их решения, удовлетворяющие все стороны.

Лидеры партии в регионе Евфрата подчеркнули «важность роли России в решении этих вопросов и ее роль гаранта для защиты региона от внешнего вмешательства» (!), и даже «критиковали Россию» за невыполнение ее обязательств в Африне...

В том же контексте PYD и российская делегация «подчеркнули необходимость совместной работы, чтобы не повторить того, что произошло в Африне», в дополнение к совместной работе по «освобождению всех оккупированных сирийских земель».

Со своей стороны, сообщают нам, российский генерал высоко оценил новаторскую роль Партии «Демократический союз» (PYD) в регионе и ее будущую роль в урегулировании сирийского кризиса в целом. Российский генерал подчеркнул необходимость усиления совместной координации, чтобы вывести Сирию из нынешнего кризиса.

Вряд ли есть нужда напоминать, кто такие PYD, но мы это сделаем — это сирийское отделение террористической Рабочей партии Курдистана, ответственной за смерть как минимум 40 000 граждан Турции и еще огромного числа сирийцев, иракцев и иранцев.

Отношение Анкары к PYD и ее вооруженным Отрядам народной самообороны (YPG) хорошо известно, но Москву по прежнему мало заботят турецкие чувства. Просто почитайте текст поздравительной грамоты.

«Уважаемые товарищи», «борьба пламенных сердец патриотов за светлое будущее», «идеалы братства народов и солидарности»... Это язык словно из 1960-1980 годов, когда советские генералы дарили подобные грамоты лидерам «народных демократий» вроде Фиделя Кастро, Бабрака Кармаля или Гамаля Насера.

Впрочем, будем справедливы — Россия дружит с PYD еще и потому, что Турция, которая объявила все ветки РПК своими врагами, предпочитает не замечать этой дружбы. Встреча американских или французских военных с представителями PYD-YPG вызвала бы бурю эмоций и анти-западных постов в турецких СМИ. Россияне же легко могут одновременно быть желанными партнерами и для Турции и для РПК.