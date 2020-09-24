Китай построил почти 400 лагерей для уйгуров

Китай построил около 400 лагерей для задержанных уйгуров в районе Синьцзян, причем строительство десятков из них продолжалось в последние два года, хотя китайские власти заявляли, что их система «перевоспитания» сворачивается, сообщает The Guardian со ссылкой на австралийский аналитический центр.

Сеть лагерей в Синьцзяне, используемых для содержания уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств, включает в себя 14 лагерей, которые все еще строятся, согласно последним спутниковым снимкам, полученным Австралийским институтом стратегической политики (ASPI).

Всего ASPI выявил 380 центров содержания под стражей, созданных по всему региону с 2017 года, от лагерей перевоспитания с самым низким уровнем безопасности до укрепленных тюрем.

Это на 100 больше, чем было обнаружено предыдущими расследованиями, и исследователи полагают, что теперь они нашли большинство центров содержания под стражей в регионе.

«Доказательства в этой базе данных показывают, что, несмотря на заявления китайских официальных лиц о заключенных, покидающих лагеря, значительные инвестиции в строительство новых центров содержания под стражей продолжались в течение 2019 и 2020 годов», - сказал исследователь ASPI Натан Русер.

Информация, включая координаты отдельных лагерей, была обнародована в базе данных, доступ к которой можно получить на сайте Xinjiang Data Project (кстати, сайта есть русскоязычная версия).

Лагеря были обнаружены с использованием учетных записей выживших, других проектов, отслеживающих центры интернирования, и спутниковых изображений.

ASPI отметил, что ночные снимки были особенно полезны, поскольку они искали области, которые недавно получили освещение за пределами городов; часто это были места недавно построенных центров содержания под стражей, где дневные снимки давали четкое представление о строительстве.

Многие также находятся недалеко от промышленных парков - поступали многочисленные сообщения о том, что заключенные в некоторых лагерях использовались для принудительных работ.

«Лагеря также часто расположены рядом с заводскими комплексами, что может свидетельствовать о характере учреждения и подчеркивать прямую связь между произвольным задержанием в Синьцзяне и принудительным трудом», - говорится в отчете.

Ранее отмечалось, что в использовании рабского уйгурского труда отмечены многие известные бренды.

Пекин настаивает на том, что в Синьцзяне нет нарушений прав человека. Китайские власти сначала вообще отрицали существование лагерей для уйгуров, а затем описали их как программы профессионального обучения и перевоспитания, направленные на сокращение бедности и противодействие угрозам терроризма.

В прошлом году высокопоставленный чиновник заявил, что большинство людей, содержащихся в лагерях, «вернулись в общество». Однако Китай не разрешил журналистам, правозащитным группам или дипломатам независимый доступ в лагеря, а посетители региона сталкиваются с серьезным надзором.

Большая часть информации о лагерях и более широкой правительственной кампании против мусульманских меньшинств в регионе поступила от выживших, которые бежали за границу, из просочившихся правительственных документов и спутниковых снимков, которые подтвердили местоположение и существование лагерей.

Людей преследовали за такие «проступки», как владение Кораном или отказ от свинины.

Уйгурские семьи были вынуждены мириться с тем, чтобы китайские ханьские чиновники жили в их домах в качестве «родственников», что является частью всеобъемлющей системы надзора, которая также позволяет наблюдать за людьми через Интернет и через широкую сеть камер видеонаблюдения в общественных местах.

Проект ASPI охватывает огромные масштабы как отдельных лагерей, так и всей сети учреждений для задержанных которые в основном возникли за последние полвека. Карта, созданная на основе базы данных ASPI, показывает дугу лагерей в густонаселенных частях региона, хотя аналитический центр отметил, что темпы роста количества пенитенциарных учреждений замедляются.

Самый большой лагерь, зарегистрированный в регионе, Дабанченг, находится недалеко от столицы региона Урумчи. Новое строительство там в течение 2019 года протянулось более чем на километр - а всего сейчас здесь около 100 зданий.

Новый центр содержания под стражей гораздо меньших размеров расположен в историческом городе Кашгар, на Шелковом пути. Он открылся совсем недавно, в январе этого года, и состоит из 13 пятиэтажных жилых домов, расположенных на площади 25 гектаров (60 акров), окруженных стеной высотой 14 метров, говорится в отчете.

ASPI разделил лагеря на четыре различные категории, отражающие уровни укрепления и контроля за заключенными.

Около половины из 60 объектов, которые были недавно расширены, имеют повышенный уровень безопасности, что предполагает изменение характера кампании коммунистического режима против меньшинств в Синьцзяне.

Отчет также обнаружил около 70 лагерей, в которых, судя по всему, был снижен контроль безопасности, сняты внутренние заборы и стены по периметру. Восемь могли быть полностью выведены из эксплуатации. В докладе говорится, что в основном это были объекты с более низким уровнем безопасности.

Очевидное смещение акцента на центры с повышенным уровнем безопасности согласуется с сообщениями и свидетельствами бывших заключенных о том, что «значительное число задержанных, не показавших удовлетворительного прогресса в лагерях политической идеологической обработки, были переведены в учреждения повышенной безопасности, которые были расширены для их размещения», - говорится в отчете.