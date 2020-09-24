Саудовский король посвятил свою речь перед ООН иранскому экспансионизму

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдуль-Азиз посвятил свою речь Ирану во время своего дебюта в среду на ежегодной встрече мировых лидеров в Организации Объединенных Наций. Саудовский король призвал к всеобъемлющему решению по сдерживанию Тегерана и не дать ему получить оружие массового уничтожения.

Он сказал, что Иран использовал ядерную сделку 2015 года с мировыми державами, «чтобы активизировать свою экспансионистскую деятельность, создать свои террористические сети и использовать терроризм», добавив, что это не привело ни к чему, кроме «хаоса, экстремизма и сектантства».

«Требуются всеобъемлющее решение и твердая международная позиция», - сказал он в видеообращении Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов. «Наш опыт взаимодействия с иранским режимом научил нас, что частичные решения и умиротворение не устранили его угрозы международному миру и безопасности».

Представитель иранской миссии ООН Алиреза Мириусефи отверг то, что он назвал «необоснованными обвинениями».

«Неконструктивное и необоснованное заявление лидера Саудовской Аравии только обнадеживает определенные силы, которые намерены сеять раздор между странами региона с целью создания постоянного разделения и продажи более смертоносного оружия в регион», - сказал он, явно имея в виду США.

84-летний король Салман сказал также, что Ближний Восток страдает от серьезных политических проблем и проблем безопасности, причем он считает Иран ответственным за большую часть нестабильности. Он также обвинил поддерживаемую Ираном группировку "Хезболла" в Ливане в том, что она сеет политический беспорядок, который, в конечном итоге, стал причиной разрушительного взрыва в порту Бейрута в прошлом месяце.

«Эта террористическая организация должна быть разоружена», - сказал король.

Читая с листа бумаги и сидя за столом под большим портретом своего отца, король Салман также подтвердил священную роль Ислама в Саудовской Аравии.

Он воздержался от критики недавних соглашений, заключенных Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном с Израилем. Но о попытках установить мир между Израилем и палестинцами саудовский монарх сказал, что Арабская мирная инициатива 2002 года является основой для «всеобъемлющего и справедливого решения», гарантирующего палестинцам получение независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Мы поддерживаем усилия нынешней администрации США по достижению мира на Ближнем Востоке, посадив палестинцев и израильтян за стол переговоров для достижения справедливого и всеобъемлющего соглашения», - сказал Салман.

Напомним, что Саудовская Аравия разработала инициативу 2002 года, в рамках которой арабские страны предложили нормализовать отношения с Израилем в обмен на соглашение о палестинской государственности и полный уход Израиля с территории, захваченной в 1967 году.

Палестинские лидеры осудили потепление отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, назвав это предательством их усилий по завоеванию государственности на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа.

Между тем, ряд аналитиков, знакомых с вопросом, отмечают, что в королевской семье в последнее время возникли разногласия, особенно между королем Салманом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, относительно того, нужно ли Саудовской Аравии последовать примеру соседей и нормализовать отношения с Израилем.