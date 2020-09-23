Абрамович: российские деньги - еврейским фашистам

Расследование арабоязычного вещания BBC News, выявившее серьезные факты о распоряжении деньгами Романом Абрамовичем, вызвало скандал в Великобритании, где он свои деньги тратит, но не в России, из которой он их выкачивает.

Как выяснилось, 4 принадлежащие Абрамовичу компании, зарегистрированные на Виргинских островах, пожертвовали свыше 100 миллионов долларов США (74 миллиона фунтов стерлингов) фактически фашистской еврейской организации Elad, которая добивается выдавливания палестинцев из Израиля и оккупированных им территорий и заселения этого "жизненного пространства" еврейскими колонистами.

Таким образом, Абрамович, получивший израильское гражданство в 2018 году, стал крупнейшим в последнее время спонсором сил, которые имеют одиозную репутацию на Западе, что вызвало соответствующий скандал. Ведь подавляющее большинство западных стран не признают законными т.н. еврейские поселения, и даже администрация Трампа, которая считается максимально просионистской, выступает против создания новых поселений и требует от правительства Нетаньяху обуздать экстремистов вроде организации Elad.

А делается это все фактически за счет присвоенных Абрамовичем богатств народов России, из земли которых он выкачивает нефть, приносящую ему баснословные богатства. На них он может не только покупать футбольные клубы и яхты в Великобритании, но и финансировать выдавливание и убийства еврейскими экстремистами палестинских мусульман.

Важно запомнить это еще в связи кое с чем. В прошлом году из ряда информированных источников стало известно о визите Романа Абрамовича в Татарстан, формальным поводом для которого была возможная покупка им футбольного клуба "Рубин". Однако ряд бизнес-экспертов тогда заметили, что возможность приобретения "Рубина" явно была использована как предлог, скрывающий истинные цели визита Абрамовича - переговоры о покупке "Татнефти" или доли в ней.

Подобные сделки редко заключаются быстро и порой обсуждаются годами. Но надо предельно ясно понимать, что теперь, когда стало известно, что Абрамович является спонсором антимусульманских экстремистов, любая продажа ему стратегических активов в мусульманской республике и с санкции ее руководства стала бы явной пощечиной мусульманам Татарстана и остальной России.