Чеченская семья выиграла в Европейском суде дело против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал российское правительство виновным в нарушении конвенции против пыток и постановил выплатить около 70 тысяч евро компенсации уроженцам Чечни, заявителям по делу "Чудаловы против России". Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Муслиму Чудалову ЕСПЧ присудил 67 тысяч 600 евро, а его матери Табарик Чудаловой - 2 тысячи евро. Указанные суммы власти России обязаны выплатить в течение трех месяцев.

Как следует из жалобы семьи Чудаловых, Муслим подвергался плохому обращению сначала в Ленинском РОВД Грозного с 8 января по 18 июня 2005 года, где его заставили сознаться в нападениях на бойцов федеральных сил, а позже в исправительной колонии №4 Саратовской области с 25 по 26 апреля 2012 года.

По словам Чудаловых, в РОВД полицейские надели на Муслима черный пакет и подключили к его ушам провода. Били дубинкой, в том числе по почке, вынуждая его признаться в нескольких преступлениях. Поскольку он отказывался, через его тело неоднократно пропускали ток, в результате чего он согласился подписать бумаги. На следующий день избиения повторились, причем силовики требовали подписания новых документов. В ход пустили переносную плиту, о которую Чудалова били лицом. В итоге он признался в ряде преступлений, включая нападения на федеральные силы.

По версии же представителей России в ЕСПЧ, во время допроса в Ленинском РОВД Грозного Чудалов потерял сознание, упал лицом на горячую плиту и обжегся. Позже он пожаловался на ссадины на спине и лице.

Суд указал России на неэффективность расследования случившегося с Чудаловым, несправедливость уголовного преследования в отношении него. В частности, доказательства его причастности к вменяемому ему преступлению были получены в результате принуждения и в отсутствии адвоката, отмечается в постановлении ЕСПЧ от 22 сентября.

Худалов в настоящее время отбывает наказание в ИК-4 Саратовской области, а его мать живет в Грозном.