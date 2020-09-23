Снова в умру: саудовские власти с октября возобновлят паломничество

Саудовская Аравия постепенно возобновит малое паломничество (умра) с 4 октября, сообщило во вторник министерство внутренних дел королевства, через семь месяцев после того, как оно было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

На первом этапе «6000 граждан и жителей королевства в день смогут совершать умру с 4 октября», - говорится в заявлении министерства.

Приезжих из-за пределов королевства будут допускать с 1 ноября, когда пропускная способность умры будет увеличена до 20 000 паломников в день, сообщило министерство.

Министерство добавило, что умра на полную мощность будет совершаться только тогда, когда будет устранена угроза пандемии.

Напомним, что Саудовская Аравия приостановила умру в марте и сократила ежегодный хадж из-за опасений распространения коронавируса.

Паломничество представляет собой серьезную логистическую проблему, поскольку огромные толпы людей забиваются в относительно небольшие святые места, что делает их уязвимыми для заражения.

Решение возобновить умру было ответом на «стремление мусульман дома и за границей» провести ритуал и посетить святые места, заявило министерство внутренних дел.

Опека Саудовской Аравии над святыми местами Мекки и Медины рассматривается как самый мощный источник политической легитимности королевства.

Святые места, которые ежегодно привлекают миллионы паломников, являются также значительным источником доходов Саудовской Аравии.

План реформ «Видение 2030» фактического правителя наследного принца Мухаммада бин Салмана направлен на то, чтобы сделать экономику королевства - крупнейшего в мире экспортера нефти — менее зависимой от нефти, с помощью других источников дохода, включая религиозный туризм.

Правительство надеется ежегодно принимать 30 миллионов паломников в королевстве к 2030 году.