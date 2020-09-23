Палестинцы пытаются преодолеть разногласия на переговорах в Турции

Палестинская партия ФАТХ, которая доминирует в правительстве Палестинской автономии (ПА) на оккупированном Западном берегу, встретилась с делегацией ХАМАС в турецкой столице Анкаре во вторник. Это уже вторая за месяц встреча двух конкурирующих палестинских фракций.

Оба движения обсуждают прекращение внутреннего раскола, возникшего после того, как движение ХАМАС взяло под свой контроль сектор Газа в 2007 году после превентивного переворота со стороны ФАТХ.

В повестке дня на переговорах также находится разработка стратегии решения проблем, стоящих перед палестинцами, в основном ближневосточного плана президента Дональда Трампа, а также недавней нормализации отношений между ОАЭ, Бахрейном и Израилем.

В своем официальном аккаунте в Твиттере ФАТХ объявил, что его делегация, в которую входит секретарь ЦК ФАТХ Джибриль Раджуб, прибыла в Турцию «для проведения встреч с делегацией ХАМАС, в которую входят его лидер и его заместитель, о прекращении разделения и выполнении рекомендаций собрания генеральных секретарей».

Член политического бюро ХАМАС Халил аль-Хайя сказал, что встреча является «продолжением диалога между палестинскими силами, направленным на реализацию результатов встречи генеральных секретарей фракций, которая прошла в Рамаллахе».

Аль-Хайя добавил, что ХАМАС стремится к достижению национального единства, чтобы возглавить всеобъемлющую национальную стратегию перед лицом вызовов и планов, нацеленных против палестинского дела.

3 сентября президент ПА Махмуд Аббас провел встречу, на которой главы палестинских фракций согласились закрепить мирную передачу власти посредством свободных и справедливых выборов в соответствии с пропорциональным представительством.

Ранее Раджуб объявил, что палестинцы движутся в сторону всеобщих выборов, добавив, что «их решение находится в их руках, вдали от влияния и заботы какой-либо региональной партии».

Палестинцы не проводили всеобщие выборы с 2006 года, а внутреннее разделение началось годом позже из-за конфликта, который произошел между ФАТХ и ХАМАС в секторе Газа.

С тех пор все попытки обеих сторон примириться потерпели неудачу. Но сейчас, когда арабские страны одна за другой начинают нормализовать отношения с Израилем, разделение в палестинской среде выглядит особенно глупо и опасно. Если палестинцам дорого их дело, они обязаны решить свои разногласия мирным путем, иначе в палестинском вопросе скоро можно будет поставить жирную точку.