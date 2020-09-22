Карабахские сепаратисты переносят свой парламент в древнюю тюркскую Шушу

Лидер сепаратистской «Нагорно-Карабахской республики» заявил, что парламент этой территории будет перенесен в город Шуша, сообщает Eurasianet. Это решение азербайджанской стороной воспринимается не иначе как провокация, цель которой состоит в оставлении еще более глубокого армянского следа на городе, который азербайджанцы считают своим историческим центром в регионе.

О переносе парламента объявил фактический президент Карабаха Араик Аратюнян в своем сообщении в Facebook от 19 сентября. «[Это] решение имеет как политическое, так и практическое значение, а также символическое значение уникального переосмысления нашего исторического и победоносного города», - написал он.

Парламент расположится в здании, которое ранее строилось для суда, но так и не было достроено до конца. Ожидается, что переезд состоится 9 мая 2022 года. Это будет тридцатая годовщина оккупации Шуши армянскими войсками, что стало решающим сражением в войне между армянами и азербайджанцами за территорию Карабаха, приведшей к образованию никем не признанной "Нагорно-Карабахской Республики".

Напомним, что формально нынешняя столица Карабаха, как и в советские времена, - город Степанакерт, но у Шуши гораздо более долгая и яркая история.

Большая часть этой истории - тюркская и мусульманская, и до войны население Шуши в основном состояло из азербайджанцев. Заложил город в 1752 году Панак Али-хан, основатель и первый правитель Карабахского ханства. Новые же армянские «хозяева» Шуши неуклонно пытаются стереть следы тюрко-мусульманской истории и превратить его в по сути армянский город.

О переносе столицы целиком в Шушу тоже говорят давно. В 2017 году российский сайт Regnum сообщил со ссылкой на неназванные источники в Степанакерте, что в Карабахе ведутся дискуссии о переносе парламента в Шушу в рамках более крупного проекта по переносу туда столицы. Министерство культуры и некоторые другие центральные органы уже переехали в Шушу.

Разговоры активизировались после избрания этой весной Аратюняна, который провел свою официальную инаугурацию в Шуше и заявил тогда, что надеется перенести туда парламент. В целом многие наблюдатели согласны, что перенос столицы НКР в Шушу не за горами.

Азербайджанцы с тревогой отреагировали на обсуждения. «Это презренное намерение в отношении города Шуша, который имеет исключительное значение для азербайджанского народа с точки зрения его культурных, исторических и духовных особенностей, является еще одной попыткой усилить политику этнической чистки на оккупированных территориях Азербайджана» - говорится в августовском заявлении МИД Азербайджана.

Озабоченность по поводу Шуши еще более возросла в связи с объявлением о том, что власти Карабаха помогают переселить в город небольшое количество ливанских армян, перемещенных в результате массивного августовского взрыва в Бейруте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в речи от 19 сентября, в которой он обвинил Армению в подготовке к новой войне, обозначил действия вокруг Шуши, который он назвал «нашим древним историческим городом», провокацией и открытым оскорблением.

Издание Day.az сообщает, что перенос карабахского парламента в Шушу был направлен на то, чтобы спровоцировать Азербайджан на войну, после чего Ереван сможет апеллировать к российской военной поддержке, обвиняя в эскалации Баку.

В общем, вся ситуация в очередной раз демонстрирует абсолютную неадекватность армянского националистического проекта на Южном Кавказе. Казалось бы, добившись фактического отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана, следующим этапом должно быть укрепление своих позиций через пространство диалога с Баку. А это означает, что в определенных чувствительных вопросах должны быть компромиссы. В конце концов даже турки и греки, воевавшие сто лет назад друг с другом, вынужденные смириться с потерями, пошли на уступки в таких вопросах - поэтому то был сохранен турецкий анклав в Западной Фракии и греческий патриархат в Стамбуле.

Армянская же сторона ведет себя так, словно ей никогда не жить рядом с соседями тюрками и мусульманами, а потому на их историческую память и чувства можно просто наплевать. Исторический опыт подсказывает, что такое наплевательство в итоге заканчивается очень плохо.