Иран накрыла третья волна коронавируса

В иранской столице наблюдается всплеск случаев коронавируса, который, по словам властей, является уже «третьей волной вируса», захлестнувшей Тегеран, сообщает Arabi21 в понедельник.

«Данные за последние два дня указывают на рост числа новых пациентов с [коронавирусом]», - сказал Али Реза Зали, глава центра по борьбе с коронавирусом в Тегеране.

«В настоящее время Тегеран определенно является «красным» регионом, и рост числа случаев указывает на то, что мы вошли в третий этап», - добавил Реза Зали.

Официальный представитель столичного центра по борьбе с на коронавирусом объяснил, что «переход от второй волны к третьей» был очень быстрым, в то время как между первой и второй волнами вспышки было гораздо более длительное затишье.

По его словам, Центр по контролю за коронавирусом в Тегеране направил письмо в министерство здравоохранения с просьбой восстановить общий локдаун, ввести меры предосторожности для борьбы с распространением болезни и вернуться к удаленной работе.

В субботу правительственный эксперт в секторе здравоохранения Ирана заявил, что около половины пациентов с коронавирусом, получающих лечение в отделениях интенсивной терапии в стране, умирают, а уровень смертности среди тех, кто помещен на аппараты искусственной вентиляции легких, достиг 90 процентов.

«В целом от 10 до 12 процентов пациентов с коронавирусом в больницах теряют свои жизни», - сказал Масуд Мардани, эксперт по инфекционным заболеваниям и член правительственного комитета, отвечающего за борьбу с Covid-19.

В последние дни в Иране наблюдается резкое увеличение ежедневных случаев заражения коронавирусом. В воскресенье было отмечено самое большое количество заражений за сутки с начала июня - 3097 случаев заражения.

Всего в Иране от Covid-19 умерло более 24000 человек.