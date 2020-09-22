Кровавое воскресенье в Афганистане

По меньшей мере 57 силовиков кабульской администрации были убиты и десятки ранены в ходе ночных столкновений с талибами* по всему Афганистану в самый кровопролитный день с тех пор, как Кабул и Талибан группировка начали мирные переговоры в Катаре более недели назад.

В воскресенье вечером столкновения произошли в центральной провинции Урузган, где 24 силовика были убиты в результате нападения талибов на контрольно-пропускные пункты, сообщил заместитель губернатора провинции Сайед Мохаммад Садат.

Правительственные чиновники сообщали также о столкновениях и жертвах в провинциях Баглан, Тахар, Гильменд, Каписа, Балх, Майдан Вардак и Кундуз.

В Балхе талибы пленили трех членов разведывательной организации Кабула, сообщил Мунир Ахмад Фархад, пресс-секретарь губернатора провинции Балх.

Талибан не подтвердил потери на своей стороне, но, по словам представителя военного корпуса Памира, 54 талиба были убиты в ходе столкновений в провинциях Кундуз, Тахар и Баглан.

Представитель правительства провинции Майдан Вардак Мухибулла Шарифзай сообщил, что в ходе столкновений там якобы погибли 26 бойцов Талибана.

Представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан сказал, что в результате атак талибов за последние две недели в 24 провинциях погибло 98 мирных жителей и 230 получили ранения.

По меньшей мере 12 мирных жителей были убиты в субботу в результате авианалетов на базу талибов в северо-восточной провинции Кундуз.

Группы переговорщиков, представляющие Талибан и кабульское правительство, встречаются в столице Катара Дохе с 12 сентября, но результаты пока что не значительны, особенно в отношении прекращения огня.

Практически ежедневные встречи в Дохе не обходятся без обсуждения правил и положений процесса, и по большинству вопросов стороны очень сильно расходятся друг с другом.

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