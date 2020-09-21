Узбекистан: религиозная оттепель?

Различные издания, освещающие Центральную Азию, сейчас бойко обсуждают новый законопроект, который может свидетельствовать о наступлении религиозно-секулярной оттепели в Узбекистане.

Как сообщает «Фергана», 15 сентября 2020 года нижняя палата парламента Узбекистана утвердила в первом чтении проект обновленного закона «О свободе совести и религиозных организациях». Изначально же закон этот был принят в 1991 году, но не менялся с 1998-го.

Какие же изменения ожидает законодательство Узбекистана, регулирующее религиозную жизнь страны?

*Декларируется право каждого человека на получение профессионального образования в религиозных учебных заведениях, а также право родителей или опекунов обучать своих детей основам религиозной практики и этики поведения (образование в домашних условиях).

Ранее о праве на религиозное профобразование ничего не говорилось, а преподавание религии в домашних условиях категорически запрещалось. Статья 229-2 действующего Уголовного кодекса Узбекистана предполагает штраф и даже лишение свободы за «преподавание религиозных вероучений в частном порядке».

*Количество граждан, необходимых для регистрации местной религиозной организации, сокращено со 100 до 50 человек.

*Новый закон допускает возможность того, что религиозной организацией на территории Узбекистана могут руководить иностранные граждане. « Руководитель или работник религиозной организации, являющиеся иностранными гражданами, аккредитуются в Министерстве юстиции Республики Узбекистан в соответствии с законодательством ».

Секулярные деятели уже бьют тревогу, ссылаясь на будущих турецких и арабских имамов как на «угрозу национальной безопасности» страны.

*Вводится новое понятие, ранее в законе отсутствующее: «реестр религиозных организаций». « Религиозная организация, прошедшая регистрацию, вносится в реестр, который ведется в электронной системе и является общедоступным для ознакомления ».

К слову сказать, сегодня на сайте Минюста Узбекистана есть раздел, в котором лежит ссылка на предполагаемый реестр, но файл отсутствует.

*Отменено требование о недопущении появления граждан в общественных местах в культовых одеяниях.

Например, появление в хиджабе. В действующей редакции закона написано: «Появление граждан Республики Узбекистан (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях не допускается». В обновленном законе эта фраза просто удалена.

Но все же отметим, что, пока еще, согласно действующему Кодексу об административной ответственности (статья 184-1), «появление граждан в общественных местах в культовых одеяниях влечет наложение штрафа от пяти до десяти базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток».

Есть и другие новшества, также свидетельствующие о том, что узбекское государство становится более благосклонным к религиям и верующим людям.

Например, религиозные организации будут освобождены от уплаты госпошлины при обращении в суд по поводу действий или бездействия должностных лиц.

Несмотря на принцип отделения государства от религии и взаимного невмешательства в деятельность, если она не противоречит законодательству, в новой редакции закона говорится о том, что «государство оказывает содействие и поддерживает религиозные организации в осуществлении благотворительной деятельности», и даже «в реализации социально значимых культурно-просветительских программ и мероприятий».

Пока не ясно, какие именно мероприятия и программы имеются в виду, и какого рода поддержка будет оказана государством.

Также важно отметить, что в отличие от прежнего закона, который не оговаривал язык документов религиозных организаций, новая версия закона четко упоминает, что документы должны заполняться на государственном языке.

Сомнений в том, что новый закон будет принят во всех чтениях, а затем подписан президентом, ни у кого нет. Но как этот закон будет реализован, остается по-прежнему главным вопросом.