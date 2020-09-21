Сирия: сама сильная российская бомбардировка с начала перемирия

В воскресенье российские военные самолеты нанесли около 30 ударов по удерживаемому повстанцами городу Идлиб на северо-западе Сирии и прилегающим районам, что стало самой сильной бомбардировкой после заключения турецко-российского соглашения о прекращении огня почти полгода назад.

Местные источники сообщили службе «Арабия аль-Джадид», что девять российских самолетов бомбили западные окраины Идлиба, а также районы Араб-Саид и Батанта к северо-западу от города.

Согласно источникам, удары были направлены на позиции, принадлежащие группировке «Хайат Тахрир аш-Шам»*, а также другим повстанческим группам. Самолеты взлетели с российской авиабазы ​​Хмеймим недалеко от Латакии.

Информации о жертвах авиаударов пока не поступало. Город Идлиб - столица одноименной провинции, которая в основном удерживается сирийскими повстанцами, сражающимися с режимом Башара Асада.

Силы режима также обстреляли несколько городов на юге провинции Идлиб, в том числе Аль-Бара и Кенсафру.

Напомним, что после асадитско-российского наступления в провинции Идлиб в 2019 и начале 2020 года, в результате которого были убиты сотни человек и перемещено еще более миллиона человек, Турция и Россия, которые поддерживают противоположные стороны в сирийском конфликте, в марте достигли соглашения о прекращении огня.

В то время как режим часто нарушает режим прекращения огня в провинции, российские авиаудары стали относительно редкими.

Последние удары были нанесены через два дня после российско-турецких переговоров в Анкаре, в ходе которых Россия потребовала от Турции сократить присутствие своих войск в провинции Идлиб.

Турция сохраняет около шестидесяти военных наблюдательных постов и позиций в Идлибе и недавно направила еще 20 бронетранспортеров.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил в пятницу, что «политический процесс» в Идлибе может скоро закончиться, если не будет достигнуто соглашение с Россией.

«Мы должны сохранить режим прекращения огня в Идлибе, прежде всего», - сказал он CNN Turk, и добавил, что переговоры между турецкими и российскими военными экспертами в Анкаре были «не особенно плодотворными».

Недавно совместное российско-турецкое патрулирование на стратегической автомагистрали M4, которая связывает Алеппо и Латакию и проходит через Идлиб, было приостановлено в результате растущих разногласий между двумя сторонами.

* - запрещены в РФ