Египтяне протестуют против хунты Сиси

Десятки антиправительственных демонстрантов вышли на улицы в египетской провинции Гиза в воскресенье, несмотря на усиленный контроль силовиков в стране.

На видеороликах, распространяемых в социальных сетях, демонстранты держат транспаранты и выкрикивают лозунги, призывающие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси уйти в отставку. Другие подожгли полицейскую машину, а некоторые забросали камнями силовиков, которые пытались их остановить.

Египет перешел в режим чрезвычайно ситуации после того, как бывший военный подрядчик Мухаммад Али призвал к антиправительственным протестам 20 сентября в ознаменование годовщины проведения аналогичных демонстраций в стране.

В сентябре прошлого года тысячи людей собрались в городах по всему Египту, что было редкой для нынешних времен демонстрацией инакомыслия, требуя отставки Ас-Сиси. Это также случилось после призывов к протестам от Мухаммада Али, бизнесмена, который рассказал, что его компания раньше выполняла проекты для египетской армии.

В ответ на протесты, по данным Amnesty International, власти начали «самые масштабные репрессии» при правлении Ас-Сиси, задержав более 2300 человек.

Силовики пытались предотвратить воскресные протесты, начав кампанию арестов. Среди арестованных есть несколько политических деятелей, в том числе левый политический мыслитель Амина аль-Махди, и ряд активистов, особенно в восточном городе Суэц.

Несколько пользователей социальных сетей также сообщили о закрытии кафе в течении последней недели.

Помимо подавления властями оппозиционных деятелей и активистов, проправительственные СМИ вовсю сообщают о планах заговора по свержению правительства.

Мухаммад Али, который живет в изгнании в Испании, ожидал такого ответа на его призывы к демонстрациям против правительства и по поводу ухудшения условий жизни.

В интервью Al Jazeera на прошлой неделе Али сказал: «Если пять миллионов человек выйдут на улицы [в воскресенье], никто не будет арестован вообще.

«В последний раз [сентябрь 2019 года] демонстранты разошлись по домам, что облегчило режиму их арест», - добавил он.

В новом видеообращении Али призвал протестующих держаться дольше, пока их требования не будут выполнены. «Египтяне объединяются. Из любви к египетскому народу верните свою страну снова. Не оставляйте ее в руках Сиси», - сказал он. «Не расходитесь. Если мы разойдемся по домам, они нас задержат. Мы на улице, и теперь нам нужно оставаться там».

И все же наблюдатели отмечают, что режим пока что умело борется с протестом. Благодаря превентивным задержаниям демонстрации не стали масштабными и массовыми.

Египет объявил вне закона все несанкционированные демонстрации в 2013 году после того, как Ас-Сиси в качестве министра обороны возглавил свержение военными демократически избранного президента Мухаммада Морси.

С тех пор египетские власти заключили в тюрьмы и преследуют тысячи людей, по данным правозащитных групп. Репрессии по всей стране усилились после того, как в 2014 году Ас-Сиси был впервые избран 97 процентами голосов.