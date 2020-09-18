Дискуссии о Кемале: Ататюрк или Гази?

Первая половина сентября ознаменовалась в Турции всплеском одной старой дискуссии под совершенно новым углом. Дискуссии о статусе Мустафы Кемаля, часто называемого Ататюрком, то есть, "отцом турок".

Сама эта дискуссия, как уже было сказано, стара. Новым же стало то, кто инициировал ее на этот раз.

Обычно призывы пересмотреть статус Кемаля как своеобразного гражданского идола и его титул как "отца турок" исходили от религиозных исламских кругов, близких к нынешней правящей партии, и получали резкую, консолидированную отповедь со стороны идейных кемалистов, в частности, из созданной им Народно-Республиканской Партии (CHP).

На этот раз все было почти наоборот. Против именования Кемаля "отцом турок" выступила Ченан Кафтанджиоглу, ни много, ни мало - одна из руководителей стамбульского отделения... CHP.

Так, выступая на одном из мероприятий, приуроченных к 97-летию победы турок в национально-освободительной войне 1919 - 1923 гг, Кафтанджиоглу, упоминая имя Мустафы Кемаля, неоднократно делала это с эпитетом не "Ататюрк", а "Гази" (Воин). Обративший на это внимание ученый и журналист Улуч Гюркан, являющийся ярым кемалистом, задал ей в связи с этим прямой вопрос - специально ли она это делает? На что Кафтанджиоглу ответила, что ей ближе такое определение этой личности, так как это то выражение, к которому она "чувствует свою принадлежность". И далее, развивая свою мысль, она заявила, что выступает против использования в отношении членов CHP выражения "солдаты Ататюрка", так как это "военный термин", который "недооценивает нас в качестве личностей".

Заявления Кафтанджиоглу прозвучали как гром среди ясного неба, именно потому, что были сделаны даже не рядовым, а высокопоставленным представителем партии, которая десятилетиями позиционирует себя как защитника всего, что связано с Кемалем - как его идеями, так и его личностью. Поэтому неудивительно, что на нее обрушился вал критики со стороны однопартийцев, вплоть до призывов покинуть партию, если она отрицает ее "столп веры". И тем не менее, показательно, что до сего момента решение об ее исключении принято не было, равно как не было принято решения требовать от нее извинений или чего-то подобного.

И то, и другое, то есть, как то, что внутри главной кемалистской партии будут звучать такие призывы, так и то, что за ними не последует партийное наказание, еще недавно было трудно себе представить. И вот, теперь это реальность.

Не менее занимательно и то, что в защиту статуса Мустафы Кемаля и с осуждением посягательств на него "кемалистки" стали выступать яркие представители лагеря их противников, например, часто упоминаемый нами Ибрагим Карагюль, главный редактор проэрдогановского рупора "Ени Шафак", открыто выступающий с неоосманских и панисламских позиций.

В общем, при сохранении ядра лагерей сторонников и противников "Ататюрка", отношение к этой фигуре претерпевает удивительные метаморфозы, когда среди первых звучат призывы к отказу от его возвеличивания, а вторые пытаются их за это осуждать.