Индонезия: не носишь маску - копай могилу

На индонезийском острове Ява восемь человек, нарушивших правила об обязательном ношении масок, получили приказ от местных властей выкопать могилы для тех, кто скончался от Covid-19, в качестве наказания. Об этом сообщают местные СМИ.

Глава района Черме сказал, что нарушителей правил заставли копать могилы парами на кладбище в деревне Нгабетан, причем одному из нарушителей было поручено вырыть яму, а другой должен был класть деревянные доски, чтобы поддержать трупы.

«На данный момент есть только три доступных могильщика, поэтому я подумал, что могу заставить этих людей работать вместе с ними», - цитирует Tribun News главу района по имени Суйоно. «Надеюсь, это может создать сдерживающий эффект от нарушений правила».

Суйоно добавил, что количество случаев заражения коронавирусом в районе Чермо растет, что побудило власти в этом районе принять более строгие меры.

Местные власти в Индонезии прибегли к необычным методам обеспечения соблюдения коронавирусных ограничений, поскольку страна столкнулась с одной из самых серьезных вспышек болезни в Юго-Восточной Азии.

Ранее в этом месяце местная целевая группа по Covid-19 в городе Проболинго, Восточная Ява, приказала десяткам людей сесть на катафалки с гробами с жертвами Covid-19 в качестве наказания за то, что они не носили маски.

В столице страны Джакарте официальные лица выставили напоказ пустые гробы и оделись в призрачные фигуры, чтобы напомнить жителям об опасности смертельного вируса.