Босния: за участие в геноциде мусульман задержаны 9 сербов

Боснийская полиция в среду арестовала девять этнических сербов, подозреваемых в участии в убийствах 44 мирных мусульман в начале войны 1990-х годов.

В заявлении прокуратуры говорится, что девять мужчин, в основном бывшие солдаты и два командира полиции, подозреваются в «планировании, организации и участии» в убийствах и преследовании мусульманских гражданских лиц в районе деревни Соколац на востоке Боснии в сентябре 1992 года.

В заявлении говорится, что когда армия боснийских сербов напала на деревню Новосеочи, мужчин отделили от женщин и детей, а затем отвели на свалку и расстреляли.

Здесь же были похоронены жертвы в возрасте от 14 до 82 лет, а женщин и детей изгнали из села.

После казни деревенская мечеть была разрушена, а ее обломки вывезены на свалку и брошены на останки жертв.

Все жертвы, кроме одной, в том числе одна женщина, были эксгумированы и опознаны после войны 1992–1995 годов.

В заявлении говорится, что бывший генерал боснийских сербов Радислав Крстич, отбывающий 35-летний тюремный срок, назначенный судом ООН за его роль в геноциде в Сребренице 1995 года, также является подозреваемым по этому делу и будет допрошен.

Еще один подозреваемый в настоящее время находится в Канаде, и Босния будет требовать его экстрадиции.

Напомним, что война в Боснии 1992–1995 годов между хорватами, мусульманами и сербами унесла около 100 000 жизней.