И целого века мало: огромные тюремные сроки и неожиданное оправдание в деле Хизб ут-Тахрир

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговоры фигурантам второго бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир*. Марлена Асанова осудили на 19 лет колонии строгого режима, Мемета Белялова – на 18, Тимуру Ибрагимову дали 17 лет, Сейрану Салиеву – 16, Серверу Мустафаеву – 14, Серверу Зекирьяеву и Эдему Смаилову – по 13.

Итого, на семерых человек получается 110 лет тюрьмы. Свой решительный протест выразило Министерство иностранных дел Украины.

«Ужасные сроки заключения по откровенно сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности являются ярким свидетельством того, как государство-оккупант активно использует свое антитеррористическое законодательство для маскировки системных политических репрессий и религиозной дискриминации, направленных против представителей крымскотатарского народа, с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений и инициатив на временно оккупированном полуострове Крым», – говорится в сообщении.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество отреагировать на решение российского суда и усилить давление на Россию, в том числе за счет введения санкций.

Но приговор принес и приятную неожиданность. Один из фигурантов дела, Эрнес Аметов, был оправдан — впервые в российской практике преследования по террористической статье за участие в организации «Хизб ут-Тахрир».

«С момента, когда Верховный суд России в 2003 году признал организацию «Хизб ут-Тахрир» террористической, – это первый оправдательный приговор. Вы знаете, я даже могу предположить, что это первый оправдательный приговор по террористической 205-й статье в принципе. Во всех наших отчетах по практике преследования по статье 205 УК РФ и по делам Хизб ут-Тахрир, в частности, в графе «оправдательные приговоры» стояли нули», – говорит сотрудница программы поддержки политзаключенных ПЦ «Мемориал» Дарья Костромина.

«Да, это первый оправдательный приговор по таким делам с 2003 года, когда Верховный суд признал организацию террористической», – прокомментировал решение суда в Ростове-на-Дону член Совета ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис.

Эксперты пока не комментируют возможные причины такого решения Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. Ситуация должна проясниться после ознакомления с текстом приговора.

До этого ​Элеонора Аметова, жена крымчанина Эрнеса Аметова, которого судил и признал невиновным Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир», сообщила, что узнала об освобождении своего супруга в зале суда.

Напомним, что в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминировало им участие в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них также приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».

Всего за по делу Хизб ут-Тахрир проходят около сотни человек. Часть приговоров уже вынесли, некоторые дела еще не передали в суд. Все фигуранты — крымские татары, живущие в Крыму.

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