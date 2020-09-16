ОАЭ начинает вакцинацию важных работников от коронавируса

В понедельник Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили использование экстренной вакцины против COVID-19 для работников из групп риска.

Правительство ОАЭ объявило об этом в серии твитов. Вакцина будет доступна работникам «передовой обороны», которые подвергаются наибольшему риску заражения вирусом. Вакцина уже прошла три фазы клинических испытаний. По данным правительства Эмиратов, у тех, кто принимал пробную вакцину, развивались антитела и не наблюдались опасные побочные эффекты.

COVID-19 все еще распространяется в Эмиратах, как и во всем Персидском заливе. В понедельник в стране было зарегистрировано 777 новых случаев заражения вирусом. Согласно статистике Министерства здравоохранения и профилактики, общее количество активных подтвержденных случаев заболевания в стране достигло 10 285. По данным Worldometer, показатель за понедельник близок к самому высокому уровню ежедневных заражений в стране. При этом, в настоящее время ОАЭ в значительной степени открыты для нормальной деятельности.

Международное сообщество еще не согласовало вакцину от вируса, хотя некоторые из них еще находятся в процессе разработки. Создание вакцины объявлено приоритетом для ОАЭ. В июне ОАЭ и Израиль объявили о начале сотрудничества в исследованиях по борьбе с вирусом. ОАЭ и Израиль также продолжили совместные усилия по борьбе с вирусом после того, как в августе договорились о нормализации отношений.