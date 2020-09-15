Израильский суд приказал снести мечеть в Иерусалиме

Суд в Израиле вынес постановление о сносе мечети в оккупированном Восточном Иерусалиме из-за «отсутствия разрешения на строительство», сообщают палестинские СМИ со ссылкой на местных жителей.

В ответ на уведомление о сносе здания министерство по делам религий и вакфов в Газе выступило с заявлением, распространенным палестинскими СМИ, с осуждением этого приказа и предупреждением Израиля об этом.

Оно также призвало международное сообщество, Лигу арабских государств и Организацию Исламская конференция защитить мусульманские святые места и места отправления культа в Иерусалиме.

Власти Израиля дали жителям 21 день на то, чтобы оспорить решение в районе, где находится мечеть Кака бин Амр в городе Сильван. В противном случае, по сообщениям СМИ, приказ будет выполнен.

Построенная в 2012 году двухэтажная мечеть вмещает сотни верующих.

Аналогичный приказ о сносе был издан в 2015 году, но так и не был исполнен.

В последние годы израильские поселенцы захватили контроль над десятками палестинских домов в Сильване, недалеко от комплекса мечети Аль-Акса.

Израильские власти за последние недели активизировали кампанию по сносу домов в Иерусалиме, разрушив десятки палестинских домов, особенно в Сильване.

По данным израильской правозащитной группы Ir Amim, власти сносили дома в палестинских районах Восточного Иерусалима в 2019 году значительно быстрее, чем в предыдущем году.

В отчете группы говорится, что в 2019 году было снесено 104 единицы жилья по сравнению с 72 единицами в 2018 году.

Рост на 44 процента положил конец спаду сноса домов в период с 2016 по 2018 год.

Израиль заявил, что снесенные дома были построены незаконно, и разрушение было санкционировано судом. Но палестинцы говорят, что они столкнулись с серьезным жилищным кризисом, вызванным нежеланием Израиля выдавать разрешения на строительство.

Вскоре после захвата Восточного Иерусалима Израиль расширил муниципальные границы, заняв большие площади пустующих земель, на которых он позже построил еврейские поселения, которые считаются незаконными по международному праву.

В то же время он резко ограничил расширение палестинских кварталов, вынудив многих людей во все более густонаселенных районах строить без израильского разрешения.