Новый панарабизм против Турции

Политика конфронтации, которую проводит в отношении Турции и ее президента французский президент Эммануэль Макрон, снова ставит вопрос о мотивах, которыми руководствуются арабские режимы, вставшие в этом противостоянии на сторону Франции, Израиля и Греции. Этим вопросом в предыдущие дни задались сразу несколько СМИ, в центре внимания которых находится эта проблематика.

Так, консолидации арабских режимов против Турции и ее политики в регионе посвящена статья в Middle East Eye - "Новое послание звучит в Арабском мире: достать Турцию" (A new message resounds in the Arab world: Get Ankara https://www.middleeasteye.net/opinion/new-message-resounds-arab-world-get-ankara). В ней автор суммирует новости последних дней из Арабского мира:

- выступление министра иностранных дел ОАЭ Анвара Гаргаша на заседании Арабской лиги, заявившего, что "турецкое вмешательство во внутренние дела арабских стран это чистый пример негативного вмешательства в регион";

- заявление министра иностранных дел Египта Самеха Шукри о том, что турецкое вмешательство в дела многих арабских стран представляет собой главный вызов арабской национальной безопасности и что Египет не будет на это молча взирать;

- статью в "Иорданском Времени" (The Jordan Times), главном официальном рупоре этого королевства, в котором также констатируется вмешательство Турции в дела Арабского мира (Ливия, Сирия, Ирак) и содержится призыв признать этот факт и начать на него реагировать.

К выводам, к которым приходит автор этой статьи, мы вернемся позже, а пока отметим, что такие антитурецкие демарши ряда арабских правителей, конечно же, не остались незамеченным в Турции. В частности, они и та политика, которую они сопровождают, стали темой очередной статьи Ибрагима Карагюля, являющегося главным редактором неофициального рупора правящих кругов Турции Yeni Şafak. Статья называется: "Арабские нации, остановите человека, который ведет вас к войне с Турцией!" (https://www.yenisafak.com/en/columns/ibrahimkaragul/arab-nations-stop-this-man-who-is-dragging-you-to-war-against-turkey-2047585). И этим человеком называется Мухаммад бин Зейд, фактический правитель и архитектор нынешней внешней политики ОАЭ.

Карагюль в своей статье не скупится (и далеко не в первый раз) на хлесткие обвинения в адрес этого деятеля.

"Он соотрудничает со всеми, кто бы ни атаковал Турци. Армения поддерживает Азербайджан, и он поддерживает Армению. Греция, Израиль и Западные страны атакуют Турцию, и он это делает вместе с ними. Он работает мундштуком французского президента Эммануэля Макрона. Он совершает подлые атаки против Турции в любом уголке региона и в любой сфере.

Он натаскивает целый Арабский мир на войну против Турции. Он провоцирует целый Западный мир атаковать Турцию. Он подталкивает все террористические организации атаковать Турцию.

Собираетесь ли вы (арабы) осудить это? Собираетесь ли вы остановить этого человека?", - пишет среди прочего Карагюль, многократно и эмоционально призывающий арабские народы остановить раскрутку маховика этой конфронтации, предупреждая о ее бедственных последствиях для них.

А теперь вернемся к обещанному выводу первой статьи. Ее автор, известный журналист и аналитик Дэвид Херст (David Hearst) считает, что за всей риторикой антитурецких арабских режимов о турецкой экспансии кроется их стран перед превращением Реджепа Тайипа Эрдогана в лидера суннитского мира. По его мнению, уже не Иран, а Турция с такими амбициями и возможностями, превратилась в главного врага Израиля, арабских режимов и Франции с ее растущими амбициями проводить более активную политику на Ближнем Востоке и в Африке, вступающую в конфликт с политикой Анкары.

И здесь уже возникают важные вопросы, которые мы неоднократно ставили.

Чем руководствуются все эти арабские режимы в своей политике противостояния с Турцией? Если исходить из того, что они руководствуются своими интересами и пониманием, а не безвольно выполняют указания США и Израиля, то придется признать, что их побудительным мотивом в противостоянии с Турцией является национализм - как государственный, так и панарабский. Первый побуждает их охранять независимость своих государств, угрозой которой могут рассматриваться симпатии их населения к Реджепу Тайипу Эрдогану на почве "политического ислама". Второй традиционно негативно относится к вмешательству в арабские дела неарабских стран, будь то Иран или Турция.

Однако куда же девается этот государственный национализм, когда те же государства вроде ОАЭ или КСА проводят свою внутреннюю политику и меняют традиционный уклад своих народов под диктовку извне? А куда девается арабская гордость, когда страны вроде ОАЭ и Бахрейна сливают Израилю интересы арабской Палестины, признанные международным правом и сообществом? Или куда девается их арабская гордость и ревность, когда они начинают поддерживать военное вмешательство в арабские страны неарабских и немусульманских стран вроде России, Франции или США?

С другой стороны, проблема внешней политики Турции в арабском мире заключается в том, что на идеологическом уровне ей трудно что-то противопоставить этому национализму. Ведь при всей риторике, обращенной к Умме и мусульманам всего мира, Турция сама остается национальным государством и проводит свою политику на этой базе. Это и сильное, и слабое место этой политики - с одной стороны, она позволяет объяснять турецкому обществу военную активность и экономические затраты за рубежом национальными интересами страны, с другой стороны, за ее пределами это дает козыри тем, кто представляет эту политику как турецкий империализм по отношению к другим странам, в том числе арабским.

В определенный момент надежды на преодоление этого противоречия возлагались на победу как в Турции, так и в арабских странах в рамках т.н. "Арабской весны" сил "политического ислама", рассматривающих турецкую Партию Справедливости и Развития (ПСР) и ее политику как модель для подражания. Однако после поражения "Арабской весны" от политики "экспорта ихвановских революций" решили отказаться в пользу консолидации власти в Турции на основе национального консенсуса (союз ПСР с Партией Националистического Действия, реабилитация Ататюрка и т.п.), в арабском же мире ставка стала делаться строго на те государства или парагосударства, которые заинтересованы в Турции как своем покровителе: Правительство национального согласия в Ливии, Сирийская национальная армия в Сирии, Катар и т.д.

С такой точечно-очаговой политикой противостоять общеарабской волне, поднимаемой против Турции, будет проблематично. Потому что, она приведет либо к росту массовых антитурецких настроений в арабском мире и как следствие к изоляции в нем Турции, либо к тому, что последней придется вернуться к политике реанимации "Арабской весны" с целью повсеместного сноса всех антитурецких режимов изнутри и привода к власти союзников Турции.

Но есть ли у турок желание и ресурсы проводить такую обременительную для национального государства политику? Или они примут как данность растущее отчуждение Арабского мира от Турции?