В Уфе задержан башкирский активист Фаиль Алсынов

В Уфе в субботу сотрудники ГИБДД задержали известного активиста башкирского национального движения Фаиля Алсынова (Алчинова), надев на него наручники.

Алсынов с группой соратников пришел к спецприемнику для административно арестованных в Уфе на улице Колгуевской, чтобы встретить освобождающуюся после десятидневного ареста активистку Рамилю Саитову.

Именно Саитова вела прямую трансляцию, на которой видно, как подъехавшие на нескольких машинах сотрудники ГИБДД и полиции заломили активисту руки и надели на него наручники.

В полиции на Алсынова составили административный протокол. Как сообщил "Урал. МБХ медиа" активист Ильнар Галин, Алсынову вменили неповиновение сотрудникам полиции — ч. 1 ст. 19.3 КоАП.

"Я предполагаю, что это касается случая, когда Фаиля остановили за тонировку. Полицейские попросили его поднять окно на двери машины, но Алсынов не стал этого делать. После этого на него надели наручники", — рассказал Галин.

В итоге вчера судья Кировского райсуда Уфы Ольга Совина назначила Фаилю Алсынову 13 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции.

По мнению адвоката Алсынова Гарифуллы Яппарова, весь инцидент был специальной провокация с участием полиции.

— Несмотря на то, что мы предоставили доказательства того, что полицейские вели себя по-хамски, оскорбляли, обзывались, все это записывалось, было открыто и слышно. Не соблаюдали ст. 5 Закона о полиции, ст. 20 (применение физической силы). Из видео видно, как полицейские вытаскивали Алчинова из машины, надевали наручники внтури машины. Это собственность человека, никто не имеет право туда проникать. Но суд наши доводы не принял, судья Совина не стала опрашивать полицейских, свидетелей приглашать не стала, она уже настроена была на долгий срок, чтобы отстранить Алчинова от общественной деятельности. Причина в том, что Алчинов имел неосторожность объявить о том, что скоро будет организовано республиканское экологическое движение, будет организован съезд. Но несмотря на арест Алчинова, съезд все равно будет проведен, и в его аресте я вижу абсолютную политическую тупость, — заявил адвокат.

Напомним, что Фаиль Алсынов до сентября прошлого года был главой ныне признанного экстремистским объединения «Башкорт», А с началом протестов у шихана Куштау Алсынов стал лидером защитников шихана. Лишь недавно, 26 августа, он вышел на свободу из ИВС Стерлитамака, после того как его задержали 15 августа во вермя экологического субботника у подножия шихана, который перерос в активное противостояние Башкирской содовой компании (БСК). Но как видим, силовики твердо намерены держать башкирского оппозиционера как можно дольше в неволе.