Исторические переговоры: Кабул и талибы говорят о мире

Воюющие стороны Афганистана в субботу впервые начали переговоры на исторической встрече, собравшей талибов* и делегатов от кабульского правительства.

Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал на церемонии открытия в Катаре, где проходят встречи и где у талибов есть политический офис. Начало переговоров стало последним шагом в шквале дипломатической активности администрации Трампа перед ноябрьскими президентскими выборами в США.

«На каждом из вас лежит большая ответственность», - сказал Помпео участникам. «У вас есть возможность преодолеть свои разногласия».

Хотя субботнее открытие было всего лишь церемонией, ближайшие дни будут отмечены тяжелыми переговорами за закрытыми дверями. Но после встречи с талибами в субботу в Дохе посланник Вашингтона по вопросам мира Залмай Халилзад сказал, что США и каждый афганец хотели бы заключить соглашение «как можно раньше».

Стороны будут решать сложные вопросы на переговорах, включая условия постоянного прекращения огня, права женщин и меньшинств, а также разоружение десятков тысяч бойцов Талибана и ополченцев, лояльных полевым командирам, некоторые из которых присоединились к правительству Кабула.

Халилзад сказал, что скорое и постоянное прекращение огня маловероятно, но оставил надежду на постепенное снижение уровня насилия, пока обе стороны не будут готовы прекратить боевые действия. По его словам, недоверие присутствует с обеих сторон.

Ожидается, что афганские переговорные группы также обсудят конституционные изменения и разделение полномочий во время своих переговоров. Последующие раунды переговоров могут пройти уже не в Дохе. Германия входит в число стран, предлагающих провести у себя будущие переговоры.

Даже такие, казалось бы, банальные вопросы, как флаг и название страны - Исламская Республика Афганистан или Исламский Эмират Афганистан - могут попасть за стол переговоров и вызвать раздражение.

Среди назначенных Кабулом переговорщиков есть четыре женщины, которые поклялись защищать права женщин в любой сделке о разделении власти с Талибаном. Имеются в виду такие права, как право на работу, образование и участие в политической жизни.

В переговорной группе талибов, возглавляемой их главным судьей Абдул Хакимом, нет женщин. Талибы заявили, что признают право женщин работать, получать образование и участвовать в политике, но не принимают женщину в качестве главы государства или главного судьи.

Консервативные члены назначенного Кабулом Высшего совета национального примирения, который наблюдает за переговорами, также считают, что женщины не могут работать ни на одном из этих постов.

Мулла Абдуль-Гани Барадар, выступавший на церемонии, сказал, что талибы задумывали систему, которая охватит всех афганцев. Он также призвал к терпению в ходе переговоров, призвав обе стороны продолжать переговоры даже перед лицом проблем.

«В переговорном процессе могут быть проблемы, но просьба состоит в том, чтобы переговоры продвигались вперед с большим терпением, с большим вниманием, и они должны продолжаться с таким вниманием», - сказал он. «Мы хотим дать им (народу Афганистана) эту гарантию, что с полной честностью продолжим мирные переговоры в Афганистане, и мы стремимся к миру и спокойствию, мы подготовим почву для них в Афганистане».

Абдуллах Абдуллах, возглавляющий Высший совет Кабула по национальному примирению, сказал в своем выступлении, что сторонам не обязательно согласовывать все детали, но следует объявить о прекращении огня по гуманитарным соображениям.

Обе стороны будут «героями мира», если переговоры приведут к прочному миру, который защитит независимость Афганистана и приведет к системе, сохраняющей права всех людей, сказал Абдуллах.

Помпео предупредил, что их решения и поведение повлияют как на размер, так и на порядок оказания помощи США.

Он призвал участников переговоров уважать богатое разнообразие Афганистана, включая женщин и этнические и религиозные меньшинства. Он сказал, что, хотя выбор политической системы Афганистана остается за ними, США считают, что демократия и ротация политической власти работают лучше всего.

«Я могу только призвать к этим действиям. Вы же напишете следующую главу афганской истории», - сказал он.

Помпео выступил на следующий день после 19-й годовщины терактов 11 сентября. Он сказал, что США никогда не забудут 9/11, и что Америка приветствует обязательство Талибана не принимать группы вроде Аль-Каиды*.

Напомним, что внутриафганские переговоры были указаны в качестве одного из пунктов мирного соглашения, подписанного между Вашингтоном и талибами 29 февраля.

* - запрещены в РФ