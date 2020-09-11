Вперед по китайскому пути

Конечно, главным смыслом принятия пакета кремлевских поправок в (не) действующую конституцию России было "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Но Путин уже благополучно "обнулился", а вот принятые ради этого поправки, устанавливающие в России государственную идеологию и цензуру, начинают жить своей жизнью, влияя на жизнь россиян.

Напомним в этой связи, что мы писали о сути этих поправок, когда еще только стало известно об их содержании (https://golosislama.com/news.php?id=38142):

"...появится положение о том, что государство в России "защищает историческую правду, не допускает фальсификацию истории, умаление значения подвига народа при защите Отечества".

В переводе на общепонятный это означает, что на конституционном уровне теперь будет установлено, что вместо разных точек зрения на историю, которые каждый может высказывать в соответствии с принципом свободы слова, есть некая "историческая правда", защищаемая государством и им же, очевидно, устанавливаемая. И ее отрицание или критика являются "фальсификацией истории", которая тоже будет запрещена".

Именно это и начинает происходить. Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный Комитет России, заявил, что внутри него будет создано специальное отделение по расследованию преступлений, связанных с "фальсификацией истории Отечества".

То есть, если до этого органы политического сыска вроде "Э-стапо" (центры "Э", противодействия экстремизму) в основном преследовали тех, кто неправильно комментирует современные проблемы, то теперь специально созданное подразделение силовиков займется выискиванием тех, кто неправильно комментирует события прошлого. А ими, например, могут стать правда о геноциде мусульман Кавказа и Поволжья в ходе их завоевания Российской империей. Ведь в одной из поправок к конституции теперь говорится: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей", а это значит, что критический взгляд на действия властей не только РФ, но и СССР, Российской империи, Московского государства и даже Киевской Руси тоже могут быть охарактеризованы как "фальсификация истории Отечества".

Если силовые структуры государства берут под контроль даже обсуждение его истории, то не приходится удивляться тому, что под контроль начинают браться и целые народы - пока "малочисленные коренные". Так, стало известно о том, что недавно глава путинского правительства Михаил Мишустин принял решение о ведении "учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации" и формировании "списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации". А принимать решение о том, кто относится к этим народам, будут не их национальные общины, а власти РФ.

Обоснование для этого приводится самое благовидное - "для обеспечения реализации социальных и экономических прав указанных лиц". Но ведь примерно теми же соображениями обосновывают свою политику в отношении уйгуров власти коммунистического Китая (https://golosislama.com/news.php?id=37128). Именно на их опыт явно ориентируются путинские силовики.

Тем же, кто сочтет, что его применение России не грозит, мы предлагаем вспомнить о том, к чему в 2016 году призывал тот самый Александр Бастрыкин, который уже создает подразделение по выявлению "посягающих на российскую историю" (https://golosislama.com/news.php?id=29563).