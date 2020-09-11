Крымскому активисту Ридвану Умерову предъявлено обвинение в "недоносительстве"

Крымскому активисту Ридвану Умерову, которого задержали 31 августа и отпустили под подписку о невыезде, предъявили обвинение в «недоносительстве» (205.6 Уголовного кодекса РФ). Защита подала жалобу на действия ФСБ в российскую прокуратуру. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Мы подали жалобы в прокуратуру на действия сотрудников УФСБ, чтобы проверили законность их действий. Помимо прочего, написали заявление в Военно-следственный комитет в Крыму о том, что сотрудники ФСБ совершили преступление в отношении Умерова», – цитирует адвоката Умерова Марлена Халикова издание Крым.Реалии.

Халиков также сообщил, что Ридван Умеров отказался от проведения в отношении него амбулаторной психиатрической экспертизы, в связи с чем, по словам адвоката, следователь ФСБ пригрозил ему принудительной стационарной психиатрической экспертизой сроком на 21 день.

«Мой подзащитный отказался от экспертизы. А в протоколе данной экспертизы мы указали о том, что просим нас ознакомить с документами, с явкой с повинной, с допросом его в качестве свидетеля. Ходатайствовал об ознакомлении меня со всеми процессуальными документами, в которых принимал участие мой подзащитный. Важно изучить постановление о проведении обыска, которое следователь выносил, затем судебное постановление, которое должно было узаконить данный обыск, протокол обыска, который писался, непосредственно дома у Умерова», – указал адвокат.

Гражданский журналист «Крымской солидарности» Айдер Кадыров, тоже задержанный 31 августа и отпущенный под подписку о невыезде, также отказался проходить назначенную российским следователем судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Против активистов возбуждено уголовное дело по статье «о недоносительстве» (205.6 УК России). Как утверждает следователь ФСБ Валерий Шерстюков, в 2015 году в социальной сети «Вконтакте» задержанные переписывались с Умиджоном Дадажоновым, который, как сообщают в ФСБ, участвовал в деятельности организации ИГИЛ»*. Четверых крымчан обвиняют в том, что они не сообщили об этом силовикам.

Публичные комментарии российских силовиков относительно обысков, задержаний в Крыму, а также последующих следственных действий в отношении крымских татар, отсутствуют.

Напомним, что 31 августа появилась информация о том, что российские силовики проводят обыски в домах крымских татар в Судаке, Советском и Нижнегорском районах. По данным активистов, обыски проходили в домах Энвера Топчи, Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Айдера Кадырова, супруга которого сообщила, что в их доме обыск не проводился, но у мужа забрали украинский паспорт, а самого его увезли в Симферополь на допрос. Всех четверых, по информации «Крымской солидарности», российские силовики увезли в управление ФСБ в Симферополь​. ​Адвокаты активистов утверждали, что их не пускали в здание ФСБ.

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