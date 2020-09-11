В Саудовской Аравии арестован всемирно известный чтец Корана

Власти Саудовской Аравии недавно арестовали шейха Абдуллаха Басфара, одного из известных во всем исламском мире чтецов Корана. Об этом сообщил правозащитный аккаунт «Узники совести» в твиттере.

Сообщается, что шейх был арестован в августе, но подробностей о том, как и где он был арестован нет.

«Мы подтверждаем задержание шейха доктора Абдуллаха Басфара с августа 2020 года», - говорится в сообщении «Узников совести».

Шейх Басфар - доцент кафедры шариата и исламоведения в Университете имени короля Абдуль-Азиза в Джидде. Он также является бывшим генеральным секретарем Всемирной организации Корана и Сунны.

Сообщения о задержании шейха Басфара совпали с сообщениями о задержании шейха Сауда аль-Фунайсана, арестованного в марте.

Аль-Фунайсан - профессор университета и бывший декан факультета шариата Университета Аль-Имам в Эр-Рияде.

Часть саудовцев приветствовала эти задержания в рамках программы по «подавлению экстремизма» в королевстве, что совпадает с планами наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана по реформации религиозной идентичности Саудовской Аравии.

Но огромное количество саудовцев выразили свой гнев по поводу задержания, сообщила онлайн-газета Rai Al Youm со ссылкой на гражданина Саудовской Аравии в Twitter: «Элита, которая нам обязательно нужна, находится в тюрьмах».

В аккаунте другого гражданина Саудовской Аравии в Твиттере, о котором сообщила Rai Al Youm, было написано: «Наши имамы подвергаются произвольным задержаниям, а простые люди пользуются свободой и распространяют коррупцию в стране. Это открытая кампания по избавлению от Ислама и распространению порока в стране Двух Святынь».

С 2017 года, когда МБС фактически пришел к власти, он подавлял имамов, журналистов, ученых и киберактивистов за их критические взгляды на его манеру управления страной и его планы по секуляризации Саудовской Аравии.

Относительно шейха Абдуллаха Басфара отметим еще одну деталь. Именно этот шейх в 2014 году возглавил утреннюю молитву у стен Айя-Софии (тогда еще музея). Его присутствие там означает связь шейха с турецким движением Милли Герюш, чьим молодежным ответвлением является Анатолийское молодежное общество, организовавшее молитву. Возможно ли, что связь с турецкими исламскими организациями стала одной из причин для ареста?

Кроме того, с 2011 года шейху Басфару был запрещен въезд во Францию, где он ранее участвовал в деятельности Объединения мусульман Франции. Этот запрет, как и недавний арест, вызывают недоумение у мусульман Франции, которые отмечают, что шейх никогда не занимался политикой и в целом был типичным саудовским проправительственным имамом, всегда поддерживавшим официальные власти страны.

Видимо наступило время, когда для МБС стало малой одной лишь общей поддержки со стороны имамов.