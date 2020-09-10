Солдаты из Мьянмы признались в геноциде рохинджа

Двое солдат, дезертировавших из армии Мьянмы, засвидетельствовали на видео, что им приказали убить и изнасиловать жителей деревни рохинджа, сообщила во вторник правозащитная группа.

Трудно переоценить это свидетельство, так как это первое публичное признанием солдат Мьянмы в участии в массовых убийствах, изнасилованиях и других преступлениях против мусульман-рохинджа. Правозащитная группа Fortify Rights предположила, что они могут предоставить важные доказательства для продолжающегося расследования в Международном уголовном суде.

Напомним, что с августа 2017 года более 700000 рохинджа бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш, чтобы избежать репрессий со стороны армии, вызванных якобы нападением вооруженной группы рохинджа.

Правительство Мьянмы отвергает обвинения в том, что ее силовики совершали военные преступления.

Группа Fortify Rights, специализирующаяся на Мьянме, сообщила, что в прошлом месяце двое рядовых солдат бежали из страны и, как полагают, находятся под стражей Международного уголовного суда в Нидерландах, который изучает насилие в отношении рохинджа.

По данным Fortify Rights, рядовые Мио Вин Тун, 33 года, и Зау Наинг Тун, 30 лет, которые служили в отдельных легких пехотных батальонах, назвали «имена и звания 19 непосредственных преступников из армии Мьянмы, включая их самих, а также шести высокопоставленных командиров ... которые, как они утверждают, приказывали совершать злодеяния против рохинджа или способствовали их совершению».

Мио Вин Тун сказал, что командующий 15-м центром военных операций отдал приказ «стрелять во все, что вы видите и слышите» во время набегов на мусульманские деревни. По его словам, в ходе одной операции они убили и похоронили 30 человек: «восемь женщин, семь детей и 15 мужчин и стариков».

По его словам, командир приказал своему отряду «истребить всех каларов» - уничижительное название для рохинджа - и они выстрелили этим людям в лоб и бросили их тела в яму. Они также изнасиловали женщин перед тем, как убить их, и он признался в одном изнасиловании.

Агентства ООН и правозащитные организации подробно задокументировали зверства, совершенные против рохинджа силовиками Мьянмы. В прошлом году Международный Суд согласился рассмотреть дело о геноциде против рохинджа. Судебное разбирательство, вероятно, будет продолжаться годами.

В сообщениях говорилось, что эти люди первоначально попали в руки Армии Аракана, этнической повстанческой группы, которая сейчас борется с правительственными войсками Мьянмы в провинции Ракхайн (Аракан). Солдаты сделали признание и позже были доставлены в Гаагу в Нидерландах, где они могут выступить в качестве свидетелей или предстать перед судом.



Ранее сообщалось, что рассмотрение дела о геноциде надолго приостановлено, поскольку Мьянма не подписала Римский статут, являющийся основой для МУС. Но, поскольку Бангладеш его подписал, МУС постановил, что он обладает юрисдикцией в отношении этого дела. Часть преступлений, которые произошли в Мьянме, происходили также в Бангладеш. Например, насильственные депортации, когда сотни тысяч рохинджа были депортированы в Бангладеш. Поэтому с ноября прошлого года дело набирает обороты. Ожидается, что признания солдат даст дополнительный толчок процессу.