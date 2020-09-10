"Белые каски" предложили свою помощь в тушении пожаров по всей Сирии

Сирийские «Белые каски» предложили помощь в тушении пожаров на территориях под контролем режима, при условии гарантий их безопасности.

В результате лесных пожаров были уничтожены сельскохозяйственные угодья, особенно вокруг лесов Слунфе и города Латакия в западной Сирии, а также в горах Масиаф в Хомсе.

Сильные ветры позволили пожару распространиться еще быстрее.

Сирийские пожарные пытаются потушить их, но пожары продолжают распространяться по сельской местности.

Сирийские «Белые каски», силы гражданской обороны, действующие в оппозиционных районах, предложили помощь в тушении пожаров и спасении жизней и имущества сирийцев, если режим гарантирует безопасность их сотрудников.

«Белые каски» стали объектом клеветнической кампании со стороны сторонников жестокого сирийского диктатора Башара Асада, особенно после того, как они получили международное признание за свои храбрые усилия по спасению жертв бомбардировок режима.

В последние годы силы гражданской обороны наиболее известны своими спасательными работами в провинции Идлиб, которая подверглась интенсивным бомбардировкам со стороны России и режима, но их сотрудники действуют в оппозиционных районах по всей Сирии.

Согласно заявлению, опубликованному во вторник, «Белые каски» предложили помощь в предотвращении «национальной катастрофы».

"Последствия этих пожаров не будут ограничиваться конкретным регионом и могут распространяться на более широкие районы, угрожая скоплениям гражданского населения, а также привести к экологической катастрофе на уровне всей Сирии. Ущерб, причиненный пожарами до сих пор, потребует многих лет", - говорится в заявлении.

«Сирийская гражданская оборона, обладая опытом и оборудованием, подтверждает свою готовность оказывать помощь в тушении пожаров и восстановлении нанесенного ущерба и вновь призывает предоставить гарантии, которые обеспечат безопасность добровольцев и позволят им выехать в этот район и способствовать ограничению ущерба, прекращению распространения пожаров и спасению мирных жителей от любых потерь», - добавили они.

В марте Сирия вступила в десятый год войны, которая началась, когда жестокий режим Асада жестоко подавил мирные протесты, призывавшие к правительственным реформам.

По данным независимых наблюдателей, сотни тысяч мирных жителей были убиты в ходе войны, в основном режимом и его союзниками, а миллионы были перемещены как внутри, так и за пределы Сирии.