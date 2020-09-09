Общества "на бутылке"

Произошедшее в Чечне, где модератора оппозиционного телеграм-канала раздели догола и заставили сесть на бутылку, записывая все это на видео и выложив в интернет, действительно стало водоразделом для чеченского общества.

До этого тоже все прекрасно знали о многочисленных случаях зульма в Чечне, но, во-первых, никогда такое не делалось на камеру, а наоборот отрицалось, во-вторых, этот зульм его сторонниками объяснялся необходимостью борьбы с хариджитами, которые хотят уничтожить традиционный ислам, адаты, представление о чести нации и т.д.

Но произошедшее полностью уничтожает даже такие аргументы. Допустим, врага всего перечисленного можно избить или убить, но совершать в отношении него сексуальное надругательство - это оскорбление не только его, но и декларируемых адатов, его родни и чести всей нации.

Причем, никуда не годится возможное оправдание, что он это сделал сам. Если даже представить себе такое, что есть полный абсурд, то Рамзан Кадыров и его подчиненные, заявляющие, что являются борцами за традиции и честь чеченцев, должны были бы провести разбирательство, осудить и пресечь это, как они это делали в куда более безобидных случаях вроде нарушения свадебных традиций, которые по посягательству на честь не идут ни в какое сравнение с произошедшим.

Впрочем, именно в последние дни мы видим, что произошедшее - это не проблема одной Чечни, общество которой встретило эту новость с возмущением. Сотни людей подверглись физическим насилию и истязаниям, а десятки заявили о сексуальном насилии со стороны силовиков режима Лукашенко в отношении протестующих.

И вот что интересно. Все эти режимы выставляют себя как защитников традиционных ценностей и пугают свои народы тем, что на Западе их ждет бесчестие, уничтожение представлений о мужественности и женственности и т.п.

И действительно, такие посягательства активно идут и представляют собой серьезную проблему для практикующих мусульман, христиан, иудеев и вообще людей с консервативными установками. Однако происходит все это в идеологической и культурной сфере, где верующие и консерваторы пытаются всему этому противостоять.

Но разница заключается в том, что в пресловутой "Гейропе" за критику властей полиция тебя не посадит на бутылку и не изнасилует резиновой дубинкой. Тебе, если ты перешел границы, выпишут штраф или в конце концов посадят тебя в тюрьму.

Больше того, и по шариату, как и по традиционным европейским нормам не могло быть ничего подобного. Да, человека могли подвергнуть публичной порке, да, могли казнить за богохульство - но не "опускать", не насиловать, не заставлять называть свою мать проституткой на камеру.

Если в традиционных обществах прежде всего защищались честь и права Бога порой в ущерб правам человека в современном понимании, а в современных обществах, наоборот, прежде всего защищаются права человека порой в ущерб вере и чести, то постсоветские диктатуры демонстрируют соединение не лучших, а худших качеств этих систем. В них не защищены ни современные права человека, ни, как мы видим, традиционные ценности вроде чести, а господствуют даже не "синие" понятия и не "красный" закон, а их уродливый гибрид, наглядным проявлением которого является "сажание на бутылку".

И хотя в буквальном смысле это пока происходит с немногими, можно с уверенностью утверждать, что общества, которые считают подобное приемлемым, в моральном смысле тоже находятся "на бутылке".