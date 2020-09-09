Турецкий суд дал 40 пожизненных сроков гражданину Узбекистана за расстрел ночного клуба

Турецкий суд в понедельник приговорил гражданина Узбекистана, убившего 39 человек в ночном клубе Стамбула в 2017 году, к 40 пожизненным срокам и 1368 годам тюремного заключения.

Уголовный суд № 27 Стамбула обвинил Абдулкадира Машарипова в нарушении турецкой Конституции и умышленном убийстве 39 человек, включая сотрудника полиции.

Машарипов также был приговорен к 1368 годам лишения свободы за покушение на убийство 79 человек и нарушение закона об огнестрельном оружии.

Кроме того, Ильяс Мамашарипов, которому были предъявлены обвинения в том, что он был одним из организаторов теракта и помогал Абдулкадиру Машарипову, был приговорен к 1432 годам лишения свободы за пособничество в убийствах и покушениях на убийство, а также за другие преступления.

Напомним, что по меньшей мере 39 человек, в том числе полицейский, были убиты, когда Машарипов, вооруженный АК-47, открыл огонь по новогодней вечеринке в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй рано утром 1 января 2017 года.

Погибли 27 иностранцев, 79 человек получили ранения.

Машарипов, которому на момент нападения было 34 года, был в стамбульском районе Эсеньюрт после 17-дневной охоты на него.

Он был среди 18 обвиняемых, задержанных по делу. Остальные, за исключением Ильяса Мамашарипова, либо скрылись от правосудия, либо были освобождены до суда.

Машарипов в основном хранил молчание во время слушаний, но в своей первой устной защите он отрицал выдвинутые против него обвинения, утверждая, что он не был нападавшим, несмотря на доказательства против него.

Узбекистанец заявил, что он не совершал нападение на клуб Reina и что «он не был тем, кого видели с автоматом Калашникова в руках». Он также отверг предыдущие признания, сделанные в полиции, в которых он взял на себя ответственность за нападение.

По словам узбекистанца, он приехал в Турцию через Пакистан и Иран, потому что его жена была больна и нуждалась в лечении. Каким образом он пытался помочь своей жене, не уточняется.

Машарипов сообщил суду, что на следующий после террористической атаки день узнал от друга, что стал главным подозреваемым в совершенном теракте. По мнению Машарипова, СМИ виновны в том, что связали его с расстрелом в клубе. Узбекистанец рассказал суду, что скрылся после того, как увидел фотографии со своим именем в качестве разыскиваемого, потому что у него не было документов, удостоверяющих личность.

Среди других фигурантов дела - подозреваемые члены ИГИЛ*, обвиняемые в том, что они дали ему указание совершить нападение, помогали ему спрятаться от властей во время бегства или были соучастниками террористической группы. Примечательно, что хотя Машарипов отрицает свое участие в теракте, ИГИЛ взяло ответственность за расстрел в клубе и признало, что Машарипов своим действовал по приказу группы.

Обвинительный акт в отношении нападения включает запросы от семей 39 жертв, а также 122 других раненых или психически пострадавших в результате нападения.

Прокуратура потребовала для Машарипова 40 пожизненных заключений подряд за убийство 39 человек, а также по обвинению в «попытке свержения конституционного строя» - преступлении, за которое в соответствии с Уголовным кодексом Турции предусмотрено высшее наказание. Дополнительные обвинения против подозреваемого включают членство в террористической группе, попытку убийства и нарушение Закона об огнестрельном оружии, которые предусматривают тюремные сроки от семи до 2370 лет в сумме.

* - запрещены в РФ