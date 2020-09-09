Сын Мухаммада Мурси был убит "смертельным веществом" - юристы семьи Мурси

Британская группа, действующая в качестве юридических консультантов семьи бывшего президента Египта Мохамеда Мурси, заявила, что получила достоверную информацию о том, что младший сын Мурси был убит год назад «смертоносным веществом». Об этом сообщает издание Middle East Eye.

4 сентября 2019 года Абдуллах Морси скончался в возрасте 25 лет в больнице в Гизе, к югу от египетской столицы, предположительно после сердечного приступа.

Его тогдашний адвокат в Каире, Абдельмонем Абдельмаксуд, сказал, что у Абдуллаха случился сердечный приступ, когда он ехал в машине с другом. По его словам, другу удалось остановить машину и поехать в больницу Аль-Ваха, но попытки врачей реанимировать его не увенчались успехом.

Правительство Египта подтвердило это сообщение.

Однако в воскресенье, в первую годовщину его смерти, группа юристов Мурси в Международной палате правосудия Guernica 37 объявила, что они получили информацию, проливающую новый свет на причину его смерти.

«Раскрытая сейчас информация, похоже, подтверждает, что Абдуллах был доставлен на своей машине на расстояние более 20 км в больницу после того, как он сделал последний вздох в результате инъекции смертоносного вещества, и его не доставили в близлежащие больницы намеренно, пока он не умер», - говорится в заявлении лондонской юридической фирмы.

«Совершенно очевидно, что определенные элементы государства знали об этом факте, который только сейчас становится известен», - добавила фирма.

Тоби Кэдман, который возглавляет юридическую группу Guernica 37, в понедельник сказал Middle East Eye, что обстоятельства смерти остаются «загадочными».

«Есть ряд вопросов, на которые нет ответа, но имеющаяся у нас информация заставляет нас думать, что он был убит», - сказал он.

По словам Кэдмана, до своей смерти Абдуллах жил в постоянонм страхе за свою жизнь после того, как публично обвинил некоторых правительственных чиновников в убийстве своего отца, покойного президента, который умер в зале суда в июне 2019 года.

Через несколько дней после смерти своего отца Абдуллах назвал несколько имен, в том числе нынешнего министра внутренних дел Махмуда Тауфика, его предшественника Маджди Абдель Гаффара и Мохамеда Шерина Фахми, судью, который вел процесс над экс-президентом, как «соучастников» в убийстве президента Мурси.

Напомним, что Мурси был избран на первых демократических президентских выборах в Египте в 2012 году после того, как народное восстание свергло давнего автократа Хосни Мубарака.

Через год Мурси был свергнут египетскими вооруженными силами в результате переворота, возглавляемого его собственным министром обороны Абдель Фаттахом ас-Сиси, который впоследствии стал президентом.

С тех пор Сиси развернул масштабную кампанию по подавлению инакомыслия и свободы слова. Он также запретил «Братьев-мусульмане»*, одним из высокопоставленных членов которых был Мурси, и занес их в черный список как террористическую группу.

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