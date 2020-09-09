В Кабуле совершено покушение на афганского вице-президента Салеха

В среду утром придорожная бомба в Кабуле едва не убила первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, но он сумел избежать гибели.

Представитель министерства внутренних дел Тарик Ариан сообщил AFP, что, согласно первоначальным сообщениям, в результате взрыва два человека были убиты и еще 12 ранены.

В видео, размещенном в Facebook вскоре после взрыва, Салех с перевязкой на левой руке сказал, что шел в свой офис, когда его колонна подверглась нападению.

«Я в порядке, но некоторые из моих охранников были ранены. Мой сын, который ехал со мной в машине, и я — мы оба в порядке», - сказал Салех.

«У меня ожоги лица и рук. Взрыв был сильным».

«Эта жестокая террористическая попытка провалилась, и Салех пережил сегодняшнюю бомбежку в Кабуле», - добавил его представитель без какой-либо другой подробной информации. Дороги в районе взрыва были перекрыты.

Спикер министерства внутренних дел добавил, что в результате взрыва также возник огромный пожар в этом районе Кабула, где продаются газовые баллоны для отопления домов и приготовления пищи. Он опасается, что число жертв может еще вырасти.

Представители министерства здравоохранения заявили, что на данный момент в больницу доставлены два тела и семь раненых.

Журналист Насир Рахин в Кабуле сказал Al Jazeera, что никто не взял на себя ответственность за взрыв, который случилося непосредственно перед долгожданными мирными переговорами между афганским правительством и талибами* в столице Катара Дохе.

Рахин заметил, что Салех говорил ранее, что афганцы никогда не поступятся своими ценностями и не пойдут на компромисс.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что его группа не причастна к взрыву - «сегодняшний взрыв в Кабуле не имеет ничего общего с моджахедами Исламского Эмирата».

Салех, бывший глава афганской разведки, уже пережил несколько покушений, в том числе покушение на его офис в прошлом году, в результате которого погибло 20 человек.

Официальные лица и дипломаты предупредили, что рост насилия подрывает доверие, необходимое для успеха переговоров, направленных на прекращение вооруженного конфликта, который начался, когда Талибан был отстранен от власти в результате вторжения под руководством США в конце 2001 года.

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