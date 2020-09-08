В Туркменистане вводят наказание за намеренное заражение вирусами

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал новый закон, дополняющий Уголовный кодекс страны, сообщает «Фергана». Теперь статья 119 УК Туркменистана о преднамеренном заражении СПИДом дополнена статьёй 119(1) «злостное уклонение от лечения признанного опасным инфекционным заболеванием эпидемического или пандемического характера и заведомое заражение им».

Дополнения УК Туркменистана опубликованы в местных СМИ. Согласно новой статье, действие которой вступает в силу с 7 сентября, за злостное уклонение, бегство от лечения, заведомое создание опасности заражения других неназванным (по всей видимости, любым опасным) заболеванием грозит лишением свободы на срок до 2 лет. Повторное нарушение будет караться лишением свободы на срок до 5 лет. Граждане, содействующие нарушителям, будут также наказываться тюремным сроком до 3 лет и лишением права занимать определенные должности.

Удивительно, но при этом власти Туркменистана упорно продолжают твердить, что в их стране до сих пор нет эпидемии коронавируса и вообще больных ковидом. Однако карантинные ограничения во многих городах все же введены.

Тем временем туркменская служба Радио Свобода сообщает, что в стране уже полным ходом разворачивается вспышка пандемии — больницы переполнены пациентами с симптомами COVID-19, есть смертельные случае, в том числе среди медиков. Придумают ли специальную статью для туркменских властей?