Саудовская Аравия помиловала убийц Джамаля Хашакджи

Суд Саудовской Аравии в понедельник отменил пять смертных приговоров, вынесенных ранее убийцам журналиста Джамаля Хашакджи, и приговорил восемь обвиняемых к тюремному заключению на срок от 7 до 20 лет, сообщили государственные СМИ королевства.

«Пятеро осужденных были приговорены к 20 годам тюремного заключения, а еще трое были приговорены к тюремному заключению на срок от 7 до 10 лет», - сообщило официальное Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя прокуратуры.

Ни один из обвиняемых не был назван по имени в окончательном судебном решении по делу об убийстве, которое вызвало международный резонанс.

Турецкая невеста Хашакджи в понедельник отклонила решение суда как "фарс".

«Власти Саудовской Аравии закрывают дело, пока мир не узнает правду о том, кто несет ответственность за убийство Джамаля», - заявила Хатидже Дженгиз в Twitter.

«Кто это спланировал, кто заказал, где тело? Это самые важные вопросы, которые остаются без ответа».

Приговор был вынесен после того, как в мае сыновья Хашакджи заявили, что «помиловали» убийц.

Помилование со стороны семьи спасло жизни пяти неназванных людей, приговоренных к смертной казни постановлением суда в декабре. Это решение подверглось резкой критике правозащитными группами после того, как были реабилитированы два близких помощника наследного принца.

Агнес Калламар, специальный докладчик ООН по внесудебным казням, раскритиковала новые приговоры в понедельник.

«Прокурор Саудовской Аравии совершил сегодня еще один акт пародии на правосудие. Но эти приговоры не несут никакой юридической или моральной легитимности. Они стали результатом процесса, который не был ни честным, ни справедливым, ни прозрачным», - написала она.

«Пятеро киллеров приговорены к 20 годам тюремного заключения, но высокопоставленные официальные лица, которые организовали и поддержали казнь Джамаля Хашакджи, с самого начала ушли на свободу - их едва ли коснулись следствие и суд».

Калламард также подтвердила выводы собственного прошлогоднего отчета — убийство саудовского диссидента было санкционированным государством преступлением, за которое несет ответственность правительство королевства.

«Наследный принц Мохаммед Бен Салман по-прежнему хорошо защищен от любого серьезного контроля в своей стране. Эти приговоры не могут оправдать случившееся», - написала эксперт ООН.

Карен Аттиах, редактор Washington Post, работавшая с Хашакджи, тоже назвала приговор «фарсом».

«Спустя почти два года после его убийства у саудовцев даже не хватило приличия раскрыть, что случилось с телом Джамаля», - написала она в Twitter.

Несмотря на помилование семьи, в Турции в настоящее время заочно проводится судебный процесс над 20 подозреваемыми, в то время как Британия наложила санкции на 19 человек, которые, как считается, были членами «эскадрона смерти», убившего известного журналиста.

США также ввели санкции в отношении 17 саудовских официальных лиц, в том числе Сауда аль-Кахтани, доверенного лица и старшего советника наследного принца, и других высокопоставленных членов его окружения.