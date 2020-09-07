Казахстан не доверяет российской вакцине от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана отреагировало на новость о противопоказаниях российской вакцины против короновируса для уязвимых групп населения. Об этом сообщает издание «Фергана».

Представитель министерства заверил, что соглашения, подписанные Казахстаном с Россией, не обязывают рассматривать возможность выбора вакцин других производителей.

«Конечно, с нашей стороны проведены переговоры, подписаны соглашения о возможности закупа, но это только соглашения. Мы сейчас ждем проведения третьей фазы клинических испытаний (российской вакцины. — прим. ГИ). Недавно выступало руководство Минздрава России (о том), что до января они будут проводить третью фазу клинических испытаний. Поэтому с учетом проведения клинических испытаний и указанных в инструкции возможных побочных действий и применения по возрастам далее по тем вакцинам приняты решения», — сказал заместитель председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава Казахстана Нурлыбек Асылбеков на онлайн-брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте, прошедшем 4 сентября.

Спикер также прокомментировал выявленные противопоказания у российской вакцины.

«Третья фаза клинических испытаний на тысячу людей покажет, какие будут побочные действия (у вакцины). На сегодняшний день результаты первой и второй фазы показали, по данным Российской Федерации, что есть небольшие побочные (действия). Но мы будем ссылаться на те инструкций вакцин и по ним дальше делать выводы», — отметил Асылбеков.

«Мы в этом вопросе находимся на стадии выбора. Главное для нас, чтобы при создании такой вакцины своевременно получить эту вакцину и провакцинировать тот контингент людей в Казахстане — это более 2 млн человек. И далее, если будет возможность, увеличить это количество с 10 % до 15 % (населения)», — добавил спикер.

Заявления, которые можно охарактеризовать только как мягкое недоверие распиаренной российской вакцине, прозвучали после того как на днях на брифинге в правительстве Казхастана первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что вакцина «Спутник V» имеет определенные противопоказания.

Наряду с хроническими инфекционными, респираторными заболеваниями данная вакцина, как выяснилось, противопоказана беременным, женщинам в период грудного вскармливания, а также людям в возрасте до 18 лет и старше 60 лет. При этом, в казахстанской вакцине, которую разрабатывают казахстанские ученые, данных побочных действий пока не обнаружили.

«Доклинические испытания прошли очень успешно: проверка показала полную воспроизводимость всех данных. На сегодня мы видим, по антителам были очень высокие титры. Наша вакцина абсолютно не уступает зарубежным аналогам по антителам», — сказал на том же брифинге министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Представитель Минздрава Казахстана Нурлыбек Асылбекова 4 сентября уточнил, что на сегодня казахстанская вакцина проходит вторую фазу испытаний. Всего в разных странах мира разрабатывают около 165 различных вакцин.