Король Салман Трампу: "Мы хотим справедливого и постоянного решения для палестинцев"

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдуль-Азиз сказал президенту США Дональду Трампу, что его королевство хочет видеть справедливое и постоянное решение для палестинцев. Отправной точкой для такого решения оно считает Арабскую мирную инициативу 2002 года, сообщило государственное информационное агентство КСА в понедельник.

Двое лидеров разговаривали по телефону после подписания в прошлом месяце при посредничестве США соглашения, по которому Объединенные Арабские Эмираты согласились стать третьим арабским государством после Египта и Иордании, которое нормализует отношения с Израилем.

Король Салман сказал Трампу, что он ценит усилия США по поддержке мира и что Саудовская Аравия хочет видеть справедливое и постоянное решение палестинского вопроса на основе своей Арабской мирной инициативы.

Согласно этой инициативе, арабские страны предложили Израилю нормализацию отношений в обмен на признание Палестинского государства и полный уход Израиля с территории, захваченной в ходе ближневосточной войны 1967 года.

На сегодняшний момент Саудовская Аравия не признает Израиль.

Однако в этом месяце королевство заявило, что разрешит использовать свое воздушное пространство для полетов между ОАЭ и Израилем, в том числе израильским самолетам.

Во время разговора Трамп сказал королю Салману, что приветствует это решение. Они также обсудили вопросы региональной безопасности, сообщил представитель Белого дома.

Зять Трампа Джаред Кушнер, который также является советником Белого дома, сказал, что надеется, что еще одна арабская страна нормализует отношения с Израилем в течение нескольких месяцев.

Ни одно другое арабское государство пока не заявило официально, что рассматривает возможность присоединения к ОАЭ. Египет и Иордания нормализовали отношения несколько десятилетий назад.

Сын короля Салмана, наследный принц Мухаммад бин Салман, и Кушнер обсудили необходимость возобновления переговоров между палестинцами и израильтянами и достижение прочного мира, после того, как Кушнер посетил ОАЭ в прошлом месяце.

Сделка между ОАЭ и Израилем была встречена подавляющим неприятием палестинцев, которые осудили этот шаг как «удар в спину».

В воскресенье лидеры ливанского движения "Хезболла" и палестинской группы ХАМАС встретились, чтобы обсудить стремление США к дипломатии нормализаций, сообщило движение ХАМАС

Глава ХАМАС Исмаил Хания и Хасан Насралла, глава шиитского движения "Хезболла", подчеркнули "стабильность" "оси сопротивления" против Израиля.