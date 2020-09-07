Турецкая армия начала учения на Северном Кипре

В воскресенье вооруженные силы Турции начали ежегодные учения в Турецкой республике Северного Кипра - субъекте, признанном только Анкарой, - на фоне усиления напряженности в отношениях с Грецией в восточном Средиземноморье.

В связи с обострением напряженности турецкие военные начали свои учения под названием «Средиземноморский шторм» совместно с Командованием безопасности турок-киприотов, сообщил вице-президент Фуат Октай в Twitter.

«Приоритеты безопасности нашей страны и ТРСК незаменимы, наряду с дипломатическими решениями в восточном Средиземноморье», - сказал Октай.

Министерство обороны Турции также сообщило в Twitter, что военные учения, которые продлятся до четверга, начались «успешно».

Напомним, что охота Турции за запасами газа и нефти в водах, на которые претендует Греция, серьезно обострила отношения между двумя членами НАТО.

Кипр разделен между греческой Республикой Кипр на юге острова - государством-членом ЕС - и северной ТРСК.

Турция разместила десятки тысяч солдат на севере острова после вторжения в 1974 году, которое последовало за переворотом, организованным военной хунтой в Греции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили в воскресенье события в восточном Средиземноморье во время телефонного разговора.

Турецкий лидер «призвал институты ЕС и государства-члены ЕС быть справедливыми, беспристрастными и объективными и действовать ответственно по региональным вопросам, особенно в восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении офиса президента.

Мишель сказал в пятницу, что лидеры Европейского Союза примут решение о подходе к Турции по принципу «кнута и пряника» на встрече 24-25 сентября, предложив провести конференцию для снятия напряженности.

Тем временем Эрдоган встретился с премьер-министром Ливии Файезом аль-Сарраджем в Стамбуле в воскресенье, чтобы провести переговоры, среди прочего, о напряженности в Средиземноморье.

По сообщению офиса Эрдогана, лидеры обсудили шаги по защите прав Турции и Ливии в Восточном Средиземноморье, а также условия укрепления сотрудничества в регионе в рамках соглашения, подписанного между двумя сторонами.

Между тем, Эрдоган в субботу повысил ставки, предупредив Грецию: «Они либо поймут язык политики и дипломатии, либо на поле боя через горький опыт».

Франция заявила, что эскалация конфликта Турции с Грецией и Кипром будет главной темой заседания Совета Европы в этом месяце, когда будут рассматриваться санкции против Анкары.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан сказал, что он и его коллеги в других странах ЕС уже обсудили «диапазон санкций, который мы можем предпринять в отношении Турции».

Ле Дриан призвал Эрдогана начать переговоры о турецких амбициях в Восточном Средиземноморье до заседания Совета Европы.

«Туркам надо показать, что этот вопрос ... может быть обсуждаем», - сказал он радио France Inter. «Если это так, мы можем создать благоприятный круг для всех проблем, которые лежат на столе».

Он отказался указать, с какими санкциями может столкнуться Анкара, но сказал, что существует «целый ряд мер».

Глава дипломатического представительства Евросоюза Жозеп Боррелл также заявил о возможности введения санкций против Анкары, но до сих пор Париж не смог убедить другие страны ЕС присоединиться к его жесткой реакции.

10 августа Турция предприняла поддерживаемую военными разведку углеводородов в водах между Грецией и Кипром, что усилило напряженность в стратегическом коридоре Восточного Средиземноморья.

Греция ответила военно-морскими учениями для защиты своей морской территории, которые позже были подкреплены развертыванием французских фрегатов и истребителей.

Спор между членами НАТО подчеркнул растущие геополитические риски в этом районе, поскольку Турция при Эрдогане проводит более активную политику, направленную на защиту национальных интересов.