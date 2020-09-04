В Ингушетии суд постановил выплатить компенсацию семье человека, замученного в Центре "Э"

В Ингушетии Магасский районный суд обязал МВД выплатить 2,5 млн рублей родственникам Магомеда Долиева, который скончался от пыток в Центре по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Отцу погибшего - Мухарбеку Долиеву - суд назначил миллион рублей. Брату Назиру Долиеву, сестрам Фердос Долиевой и Асе Темирбиевой - по 500 тысяч рублей. Об этом сообщает адвокат Андрей Сабинин, сотрудничающий с "Зоной права".

Магомед Долиев погиб в здании Центра "Э" летом 2016 года. Его привезли туда и потребовали признаться в ограблении банка. Следствие установило, что Долиеву надели на голову пакет, а потом пытали током.

Лишь спустя два года гарнизонный военный суд в Нальчике вынес решение в отношении семерых участников преступления. Он приговорил шестерых фигурантов дела - бывших сотрудников Центра "Э", ФСБ и полиции, причастных к смерти Долиева - к срокам от 3 до 10 лет колонии, а еще одного - к условному сроку.