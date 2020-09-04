В Кувейте появились первые женщины-судьи

В четверг в Кувейте были приведены к присяге восемь женщин-судей. Тем самым Кувейт стал первым государством Персидского залива, которое позволило женщинам исполнять эту роль.

Женщины-судьи входили в группу из 54 человек, назначенных судьями Верховного суда, сообщает официальное информационное агентство Кувейта (KUNA).

Работа женщин-судей будет оценена по прошествии определенного периода времени, сказал Юсуф аль-Матава, председатель Верховного судебного совета и кассационного суда Кувейта.

Матава не уточнил, как долго будет длиться этот период времени.

В том что касается эмансипации женщин кувейтское общество является одним из самых либеральных в странах Персидского залива, и женщины здесь часто могут занимать высшие государственные должности. Тем не менее, занятие судейством долгое время считалось совершенно не женским делом.

Лулва Салех аль-Мулла, глава Культурного и социального общества кувейтских женщин, сказала, что ее организация долгое время боролась за право женщин работать в качестве судей.

«Эти назначения радуют, и мы считаем, что делаем шаги вперед в ряды передовых стран», - сказала она AFP.

Напомним, что в 2005 году женщинам в Кувейте было предоставлено право голосовать и баллотироваться на политические посты. Четыре года спустя были избраны первые женщины-депутаты.