Бахрейн объявит о нормализации отношений с Израилем

Бахрейн собирается объявить, что «очень скоро» нормализует отношения с Израилем, согласно сообщению, опубликованному в среду в издании Kan 11 News со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По словам чиновника, королевство Персидского залива хочет объявить о своем собственном соглашении с Израилем после соглашения, заключенного между ОАЭ и Израилем в прошлом месяце.

Церемония подписания договора между ОАЭ и Израилем намечена на середину сентября в Вашингтоне.

Бахрейн был в числе ряда арабских стран, которые положительно оценили соглашение ОАЭ с Израилем, но пока не заявили публично, установят ли они отношения со страной, которая на данный момент официально бойкотируется из-за оккупации палестинских территорий.

После объявления о сделке между ОАЭ и Израилем в августе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер совершили отдельные поездки на Ближний Восток, как сообщается, чтобы побудить другие страны сделать аналогичный шаг.

В ходе переговоров с Помпео в последние месяцы король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа заявил, что его страна остается приверженной Арабской мирной инициативе, которая призывает к полному уходу Израиля с палестинских территорий, оккупированных после 1967 года, в обмен на мир и полную нормализацию отношений.

Среди других стран, которые, как сообщается, рассматривают возможность нормализации отношений с Израилем, - Оман и Судан.

Хотя у Бахрейна и Израиля нет официальных связей, в последние годы считается, что они сближаются.

В 2019 году Манама принимала высокопоставленного израильского чиновника на конференции по безопасности, а также на конференции, организованной Кушнером, и посвященной инвестиционным возможностям в палестинской экономике в рамках ближневосточного «мирного плана» Трампа.