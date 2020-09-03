Адвокаты готовятся обжаловать запрет толкования Корана

Решение самарского суда, который признал экстремистским толкование Корана, не останавливает адвокатов, которые готовятся обжаловать запрет. По мнению адвоката Равиля Тугушева, который представлял ответчиков в суде, суд учел экспертизу, которая не ответила на все поставленные вопросы. Об этом сообщает издание Кавказский Узел.

По мнению Тугушева, судебный процесс происходил со многими "странностями". "Издатель Асламбек Эжаев внес на депозит суда 300 тысяч рублей для оплаты квалифицированной, в том числе религиоведческой экспертизы книги в независимом экспертном центре. Но получилась ситуация, когда на деньги нашего доверителя сделали отрицательную экспертизу. Причем суд выбрал организацию, которую не заявлял вообще никто. У суда заранее была готова экспертная организация. И это фактически на деньги ответчика", - заявил Тугушев.

По его словам, сама экспертиза, проведенная в Волгограде, была весьма неполной. "Из 12 поставленных перед экспертами вопросов почти на половину ответов не получено. Сами эксперты в заключении говорят, что не могут дать ответ, потому что не обладают специальными познаниями, у них нет специалистов в этой области. Но, тем не менее в таком усеченном виде суд принимает экспертизу. В данном случае, потому что на 7 из 12 вопросов не ответили, суд должен был назначить повторную экспертизу. Но суд отклонил ходатайство о повторной экспертизе", - указал адвокат.

Он считает, что эти и другие действия суда позволяют говорить о предрешенности итогов процесса. "По самарскому суду очень много вопросов. И как суд сам проходил, и почему шаги, которые, казалось бы, должны были мы предпринимать, они уже заранее подготовлены были. Суд заранее связывался с этой экспертной организацией, не известив нас. Почему из всех вопросов, которые перед экспертами ставили, наши вопросы отклонили, оставили только вопросы прокуратуры, хотя за экспертизу заплатили мы. Суд очень торопился скорее вынести решение. Нам, честно говоря, это непонятно. Очень много оснований для того, чтобы обжаловать решение", - говорит Тугушев.

Решение суда в Самаре раскритиковал и управляющий партнер московского адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Мурад Мусаев, в свое время защищавший от запретительных мер исламскую литературу. По его мнению, необходимо добиваться отмены этого решения суда.

"Вне всякого сомнения [это] посягательство на свободу совести, на интеллектуальную свободу, на свободу вероисповедания, как часть свободы совести. Это не запрет какого-нибудь толкования Корана от «васи пупкина», который в интернете отсебятиной занимается. [Признанный судом экстремистским материал] это классический труд, один из основных тафсиров (толкований Корана – прим. ГИ), который преподается во многих классических мусульманских университетах, учебных заведениях по всему миру, признается величайшими учеными ислама. Это и классика исламской религиоведческой, теологической литературы. Поэтому это решение никуда не годится, надо его непременно обжаловать, оспаривать, добиваться его отмены", - заявил Мурад Мусаев.

По словам Тугушева, адвокаты собираются настаивать на проведении новой более компетентной экспертизы, с участием настоящих специалистов. Апелляцию необходимо подать по 28 сентября 2020 года.

Напомним, что 18 августа Красноглинский суд Самары признал экстремистским первый том всемирно известного толкования Корона, авторства Абдур-Рахмана ас-Саади и в переводе Эльмира Кулиева.