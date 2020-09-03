США ввели санкции против прокурора Гаагского трибунала, расследовавшего американские преступления в Афганистане

В среду США ввели санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, заявила госсекретарь Майк Помпео, в связи с ее расследованием военных преступлений американцев в Афганистане, сообщает Reuters.

Помпео также сказал, что Факисо Мочочоко, глава отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества МУС, также был внесен в черный список в соответствии с санкциями, введенными президентом Дональдом Трампом в июне, которые позволяют замораживать активы и запрещать поездки.

«Сегодня мы делаем следующий шаг, потому что, к сожалению, МУС продолжает преследовать американцев», - сказал Помпео репортерам.

Помпео также сказал, что физические и юридические лица, которые продолжают оказывать материальную поддержку Бенсуде и Мочочоко, также рискуют подвергнуться санкциям.

Госдепартамент также ограничил выдачу виз лицам, которые, по словам Помпео, были причастны к усилиям суда по расследованию деятельности военных США, хотя он не назвал конкретные имена.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением Помпео, заявил журналистам официальный представитель ООН Стефан Дужаррик.

Дужаррик сказал, что «мы верим, что любые ограничения, принятые в отношении отдельных лиц, будут осуществляться последовательно».

В марте суд дал Бенсуде добро на расследование военных преступлений в Афганистане, кем бы они не совершались — талибами,* силами кабульского режима или американцами.

США аннулировали въездную визу Бенсуде в прошлом году из-за возможного расследования преступлений в Афганистане. Но в соответствии с соглашением между Организацией Объединенных Наций и Вашингтоном она все еще могла регулярно ездить в Нью-Йорк, чтобы информировать Совет Безопасности ООН о делах, переданных в суд в Гааге.

Правозащитные группы немедленно осудили решение США.

Ричард Дикер, директор по международному правосудию в организации Human Rights Watch, назвал это «потрясающим извращением санкций США».

«Администрация Трампа исказила эти санкции, чтобы воспрепятствовать правосудию не только для некоторых жертв военных преступлений, но и для жертв злодеяний, где бы то ни было, ищущих справедливости в Международном уголовном суде», - сказал он.

* - запрещены в РФ