В Бейруте сегодня пройдут переговоры между палестинскими фракциями

Глава ХАМАС Исмаил Хания приземлился в ливанской столице во вторник перед запланированной на четверг видеоконференцией между различными палестинскими фракциями во главе с президентом ПА Махмудом Аббасом, сообщили местные источники.

Встреча была подтверждена после «некоторой путаницы по поводу первоначальных договоренностей», сказал Усама Хамдан, высокопоставленный представитель ХАМАС в Ливане, после того, как визит Хании был внезапно отменен в понедельник вечером.

Он был снова включен в повестку дня во вторник утром.

Представитель ХАМАС в Ливане приветствовал визит Хании, добавив: «Мы надеемся, что он будет успешным и плодотворным для нашей страны и нашего дела».

Хания возвращается в Бейрут спустя 27 лет. Его последний визит в страну состоялся аж в 1993 году, когда Израиль изгнал более 400 членов ХАМАС и «Исламского джихада».

Их изгнание в конце концов закончилось год спустя после давления со стороны администрации президента США Билла Клинтона и массового осуждения со стороны международного сообщества, включая ООН, которая назвала это нарушением четвертой Женевской конвенции.

В четверг во встрече примут участие представители Организации освобождения Палестины и «Исламского джихада».

Член Исполнительного комитета ООП Ваэль Абу Юсеф сказал Arabi 21, что «на этой важной встрече будут присутствовать генеральные секретари палестинских фракций, и она будет проведена посредством видеоконференции между Бейрутом и Рамаллахом».

На встрече будут обсуждаться планы противодействия поддерживаемой США «сделке века», израильским планам аннексии и недавней нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, сказал Абу Юсеф Arabi 21.

В ОАЭ рекламировали сделку по нормализации в качестве инструмента, который якобы заставил Израиль отказаться от плана по аннексии части Западного берега.

Однако палестинцы яростно выступили против нормализации, лишающей их одного из немногих преимуществ в умирающих мирных переговорах с Израилем.

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что сделка между ОАЭ и Израилем противоречит позиции народа ОАЭ и «отвечает только сионистским интересам».